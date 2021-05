V Sežani brez golov

Kraševci so na tekmi pogrešali kaznovanegaLeona Severja, prav tako pa tudi Hristosa Rovasa, ki je prekinil pogodbo s klubom. Na drugi strani so pri Domžalah manjkaliZeni Husmani, Gaber Dobrovoljc, Tibor Gorenc Stankovič inDario Kolobarić. Kljub temu so bili v uvodu tekme malce konkretnejši slednji, a neTamar SvetlinneArnel Jakupović nista povzročila posebej težkega dela Janu Koprvicu. Domači so pozneje prišli do kar nekaj strelov, predvsem z razdalje, a so bili bolj ali manj vsi precej nenatančni. Še najbolj nevarno je bilo po strelu Denisa Kouaa, ko je v 21. minuti sprožil z roba kazenskega prostora, dobro pa je posredoval Ajdin Mulalić. V prvem polčasu je zadnjo vidnejšo priložnost v 38. minuti zapravil Matej Podlogar, ko je z roba kazenskega prostora žogo poslal precej čez gol. V uvodu drugega polčasa, poškodovanega glavnega sodnika Aleksandra Matkovića je zamenjal Dragoslav Perić, je bilo nekajkrat kar nevarno na obeh straneh, med drugim je v 52. minuti Jakupović poskusil z 18 metrov, Koprivec je žogo odbil v kot, v 54. pa je na drugi strani Marko Krivičić streljal s 25 metrov, izkazal pa se je Mulalić. Sledilo je zatišje, kar zadeva obetavne akcije, igra se je odvijala med obema kazenskima prostoroma, šele v 89. minuti je kolikor toliko spodoben strel sprožil Benjamin Markuš, ko je poskusil z več kot 25 metrov, a Koprivec je žogo zlahka ujel. V 90. minuti je po kotu z desne strani še Mihael Briški z glavo žogo poslal malce čez prečko, v zadnji minuti dodatka pa je pred sežanskim golom nespretno reagiral Slobodan Vuk, tako da je ostalo pri 0:0.

Izidi:

CB24 Tabor Sežana - Domžale0:0