Celje do druge zmage v sezoni

Celjani z igro niso navdušili, večji del tekme so bili na igrišču v podrejenem položaju, so pa vendarle dosegli dva gola. Najprej jim je v 26. minuti s slabim posredovanjem po strelu Ivana Božića vodstvo praktično podaril vratar Radomelj David Šugić, nato pa je v 76. minuti, ko so gosti zaigrali na vse ali nič, protinapad uspešno zaključil še Tjaš Begić. Radomljani so bili tisti, ki so na začetku kazali večjo željo po napadih. Nekaj je bilo nevarnih, a pravih priložnosti si niso priigrali, po golu je še najbolj dišalo v 15. minuti, toda strel Marka Božića z glavo je bil preblag in žoga je končala v naročju vratarja Florijana Raduhe. Domači so bili do 24. minute povsem nenevarni, nato pa so jim tekmeci vendarle ponudili priložnosti za gol. Najprej so se morali po napaki reševati s prekrškom na robu kazenskega prostora, Žan Medved prostega strela ni najbolje izvedel, le nekaj trenutkov pozneje pa se je oddolžil s podajo Ivanu Božiću, ki je dosegel vodilni gol. Ta gre na dušo vratarja Šugića, ki se mu je žoga po praktično nenevarnem strelu izmuznila iz rok. Gol je goste šokiral, potrebovali so kar nekaj časa, da so po prejetem golu prišli k sebi, Medved bi jim lahko zabil še en zadetek, vendar je bil z leve strani kazenskega prostora premalo natančen.

Na začetku drugega dela je Kalcer spet prevzel pobudo, Marko Božić si je kmalu priigral priložnost, po njegovem strelu je žoga zletela čez gol. Isti igralec je bil še bližje izenačenju v 53. minuti, ko je z lepim strelom zadel vratnico. Celjani so prežali na protinapade, v katerih je bil najnevarnejši Ivan Božić, ki je imel dve priložnosti, pri prvi je dobro posredovala gostujoča obramba, pri drugi pa je streljal mimo desne vratnice. Gosti so do konca tekme močno pritiskali na domača vrata, Saša Varga je v 68. minuti z glavo streljal čez gol, Sandi Nuhanović je še lepšo priložnost zapravil pet minut pozneje, v 76. minuti pa je sledila kazen za neučinkovitost, po protinapadu je gostujočo obrambo z lepim preigravanjem na kolena spravil mladi Tjaš Begić. Tudi v zadnjih minutah se Radomljani niso predajali, toda do zadetka niso prišli.

Celje bo v 8. krogu, ki bo čez 14 dni, gostilo Domžale, Radomlje pa Koper.

Izid, PLTS, 7. krog:

Celje - Kalcer Radomlje 2:0 (1:0)

Božić 26., Begić 76.