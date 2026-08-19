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Nogomet

Sešlar pred zgodovinskim večerom: 'Zdaj nas od Lige prvakov ločita samo še dve tekmi'

Bratislava, 19. 08. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.I.
Celje - Ararat

Za nogometaše Celja je danes prav poseben dan, prvič v klubski zgodovini bodo igrali v play-offu za uvrstitev v elitno Ligo prvakov in tako pred tekmo zaslišali znamenito himno Lige prvakov. Zadnji nasprotnik pred zapisom v zgodovino je slovaški Slovan iz Bratislave in tekma na stadionu Tehelné pole. Zgodovinsko tekmo Celjanov si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Za nogometaše Celja je napočil trenutek, o katerem so v knežjem mestu sanjali že vrsto let. Slovenski prvaki bodo na razprodanem stadionu Tehelné pole v Bratislavi stopili na igrišče v play-offu kvalifikacij za Ligo prvakov, kjer jih čaka izkušeni Slovan. Pred Celjani sta 180 minut nogometa, ki lahko odločita, ali bo Celje prvič v svoji zgodovini zaigralo med evropsko elito.

Vzdušje v celjskem taboru je pred velikim obračunom temu primerno. Igralci se zavedajo teže trenutka, a hkrati poudarjajo, da si ne želijo ustvariti dodatnega pritiska. Prva tekma bo v Bratislavi, povratna pa prihodnji teden v Celju. Zmagovalec dvoboja si bo zagotovil mesto v ligaškem delu Lige prvakov, poraženec pa bo evropsko sezono nadaljeval v Evropski ligi.

Tehelne pole stadion Slovana, ki bo za tekmo razprodan
Tehelne pole stadion Slovana, ki bo za tekmo razprodan
FOTO: Posnetek zaslona

Sanje, ki so vse bližje

"Pri štirih letih sem začel trenirati v celjskem dresu, bil sem večino mlajših selekcij v Celju in že od prvega koraka sem sanjal, da bom nekoč zaigral v Ligi prvakov", je pred velikim evropskim izzivom dejal Svit Sešlar, ki se je tako spomnil svojih začetkov in poti, ki ga je pripeljala do največje tekme v dosedanji karieri.

Svit Sešlar
Svit Sešlar
FOTO: Luka Kotnik

Celjani so do play-offa prišli po izjemno razburljivi evropski poti. V prejšnjem krogu so po porazu v Armeniji proti Araratu-Armenia na povratni tekmi v Celju pripravili preobrat in z zmago z 2:0 napredovali s skupnim izidom 3:2. V zaključku tekme sta zadela Yaya Dukuly in Benjamin Verbič ter poskrbela za enega največjih evropskih večerov v zgodovini kluba. Toda zdaj je pred njimi še zahtevnejša ovira. Slovan Bratislava ima ogromno evropskih izkušenj in je do play-offa prišel po uspešnem obračunu z Mjällbyjem. Slovaki bodo prvo tekmo gostili pred svojimi navijači, na stadionu, kjer se obeta izjemno evropsko vzdušje.

Na igrišču moramo uživati

Kljub pomembnosti obračuna v celjskem taboru poudarjajo, da se na igrišče ne smejo podati s strahom. "Jutri se nam bodo uresničile sanje, ampak moramo biti previdni, da nam ta tekma ne bo preveliko breme. Na igrišče moramo iti uživat, pokazati svoje kvalitete, odigrati res dobro tekmo in šele nato pogledati, kaj nam bo to prineslo", razmišljajo Celjani. Prav takšen pristop bo po njihovem mnenju ključen. Dve tekmi pomenita 180 minut boja, zato prva tekma še ne bo odločila ničesar. Celje bo moralo biti potrpežljivo, zbrano in predvsem dovolj samozavestno, da na velikem evropskem odru pokaže vse, kar je pokazalo že v prejšnjih krogih.

"Dve tekmi trajata 180 minut in moramo biti pametni tudi, če se bomo slučajno znašli v zaostanku. Ne smemo iti na glavo in doma pripeljati čim bolj pozitiven rezultat, in seveda bi bilo najbolje, če bi bila to zmaga", je dejal Sešlar

UEFA Liga prvakov: Slovan Bratislava - Celje
UEFA Liga prvakov: Slovan Bratislava - Celje
FOTO: VOYO

Pritisk je lahko tudi prednost

Celjani se zavedajo, da je pritisk pred takšno tekmo velik. A prav dejstvo, da so si že zagotovili evropsko jesen, jim omogoča nekoliko bolj miren pogled na obračun. Slovenski prvaki so si z uvrstitvijo v play-off že zagotovili najmanj nastop v ligaškem delu Evropske lige, zato je zdaj vse usmerjeno v še večji cilj – Ligo prvakov.

"Mislim, da tekma za Ligo prvakov nikakor ne more biti pritisk zaradi tega, ker smo si že zagotovili Ligo Evropa. Že takoj na začetku smo si v glavi zadali Ligo prvakov, sploh nismo razmišljali o nekih drugih tekmovanjih in zdi se mi, da gremo po pravi poti", je za konec dejal Sešlar.

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Bratislava zadnji korak do zgodovine

Na eni strani izkušeni Slovan, na drugi Celje, ki želi narediti še en korak naprej. Prva tekma bo na Slovanovem stadionu Tehelné pole, kjer bo Celjane pričakala zahtevna atmosfera, toda tudi velika priložnost. Pravi cilj in prava mentaliteta sta tista, s katerimi se potem lahko naredijo velike stvari, pravijo v celjskem taboru. Velike stvari so Celjani v Evropi letos že naredili. Zdaj pa prihaja trenutek, ko lahko napišejo povsem novo poglavje klubske zgodovine.

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