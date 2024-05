Celjski nogometaši boljši od Kopra

Nevarnejši pa so bili gostje z obale. Lauš je v 24. minuti nevarno poskušal z razdalje, a zadel domačo obrambo. Po kotu, ki je sledil, je Deni Jurič že premagal domačega vratarja Matjaža Rozmana , a je žogo z golove črte odbil Žan Karničnik . Luka Vešner Tičič je v 27. minuti kaznoval neodločnost celjske obrambe in z desne strani v kazenskem prostoru izenačil na 1:1.

Tekmo v mestu grofov so bolje začeli gostitelji, a brez izrazite priložnosti. Zaradi napak v domači vrsti pa sta se v 10. in 11. minuti ponudili lepi priložnosti Deniju Juriću in Petrišku , a je celjska mreža ostala nedotaknjena. Celjani so povedli v 14. minuti, ko je koprski vratar Jan Koprivec sicer ubranil enajstmetrovko Aljoši Matku , ta pa je žogo v drugem poskusu vendarle pospravil v mrežo. Enajstmetrovko je z igranjem z roko zakrivil Palčič .

Celjski nogometaši, ki so že osvojili slovenski naslov, so se želeli z zmago posloviti od domačega občinstva, obenem pa je trener Damir Krznar že preizkušal nove taktike za naslednjo sezono, ki pa niso prinesle želene pozitivne spremembe. Večji motiv so imeli Koprčani, ki so v Celje prišli po seriji šestih tekem brez poraza. Nujno namreč potrebujejo točke v boju za četrto mesto na razpredelnici, za katerega se borijo z Bravom.

Le štiri minute kasneje je sledila nova napaka Celjanov, Sule Wisdom pa je bil korak prekratek, da bi izkoristil podajo Petra Petriška za vodstvo. Tudi v nadaljevanju so bili konkretnejši gostje. Celjani so v drugi del krenili s spremenjeno taktiko in tremi novinci, obe ekipi pa sta si že v uvodu priigrali polpriložnosti, a je napadalcem manjkal korak do gola. Celjani pa so postajali vse konkretnejši in bili več pri žogi.

Po 10 slabših minutah so gostje vzpostavili ravnotežje in si priigrali tudi prvo priložnost, ko je v 68. minuti po protinapadu s polrazdalje streljal Bede Osuji, a je bil Rozman na mestu. Celjani so premoč kronali v 75. minuti, ko je Matko ukradel žogo Ahmetu Sidibeju in v hitrem protinapadu zadel. Po pregledu posnetka je bilo jasno, da se je Matko s 17. golom na vrhu lestvice strelcev izenačil z Arnelom Jakupovićem.

Pet minut kasneje je z velike razdalje s prostega strela na levi strani zvito poskušal Luka Bobičanec, a bil premalo natančen. V 85. minuti je v dresu Celja debitiral 17-letni Timothy Dassena Ček in praktično ob prvem stiku z žogo v prvi ligi z desne strani zadel prečko. V 90. minuti pa je imel lepo priložnost za izenačenje Sule Wisdom, ki je na levi strani v kazenskem prostoru neoviran dobil predložek, močno streljal s kakšnih 10 metrov, Rozman pa je rešil dve celjski točki. V 94. minuti je z glavo nevarno poskušal še Karlo Bručič, a je žoga šla mimo vratnice.

Prva liga Telemach, 35. krog, izid:

Celje - Koper 2:1 (1:1)