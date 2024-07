Celjski nogometaši pričakovano preskočili prvo evropsko oviro

Celjska igra je bila dovolj za pobudo na zelenici, a posebej nevarne akcije ni bilo, na drugi strani so gostje prišli v 23. minuti do še ene priložnosti, a so jo zaključili s slabim strelom. V 30. minuti je imel Mario Kvesić izvrstno priložnost za izenačenje, ko je po podaji Ivana Brnića z leve strani ostal sam pred vrati, a slabo streljal z glavo.

Estonci so tokratni obračun začeli bolje kot prvega, ko so bili povsem nebogljeni, v 12. minuti so tudi povedli, ko je z nizkim strelom z roba kazenskega prostora zadel Tony Varjund . Damir Krznar je povratno tekmo sicer začel z nekoliko spremenjeno zasedbo, je pa bil v napadu tudi Aljoša Matko , ki je po lepi podaji Aljaža Krefla z leve strani v 16. minuti na drugi vratnici grešil z glavo.

Slovenski prvaki so v Celju potrdili pot v drugi kvalifikacijski krog, čeprav predvsem v prvem polčasu igra ni bila na pravi ravni. Po vstopu Žana Karničnika je terenska pobuda dobila še konkretnost, ta pa je domačo ekipo nagradila z novo zmago. Celjane v naslednjem krogu čaka boljši iz dvoboja med Slovanom Bratislavo in Strugo.

Krznar je med polčasoma posegel v ekipo in jo osvežil s tremi novimi igralci, prvokategorniki Karničnikom, Denisom Popovićem in Tamarjem Svetlinom, kljub temu pa so Estonci prišli do prvega obetavnejšega strela v drugem delu. V 52. minuti pa je Karničnik vendarle poskrbel za prvi celjski strel v okvir vrat, vendar je bil gostujoči vratar na mestu.

Je bila pa igra Celja vse boljša, Armandas Kučys, ki je na prvi tekmi zapravil veliko priložnosti, je v tem drugem delu tudi hitro dvakrat neuspešno streljal, v 59. minuti pa je še enkrat zgrešil s sedmih metrov. Čeprav je predvsem Karničnik poživil igro slovenskih prvakov, pa ti ob strnjenih gostih niso znali učinkovito zaključiti akcije.

V 72. minuti pa je Matko priigral najstrožjo kazen Celju, prevzel odgovornost in žogo poslal pod prečko za 1:1. Karničnik je štiri minute pozneje dobro igro kronal še z zadetkom, ko je Florinega vratarja ugnal z močnim strelom z roba kazenskega prostora. Sledila sta poskusa Estoncev, eden tudi Kosntantina Vasiljeva, nekdanjega igralca Nafte in Kopra, ob koncu pa so Estonci še dvakrat ogrozili vrata, a bili pri zaključku nespretni, tako da je ostalo pri 2:1.