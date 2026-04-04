Celjski rokometaši z remijem do polfinala evropskega pokala

Celjska zasedba se je na mednarodnem prizorišču nazadnje v polfinale uvrstila v sezoni 2011/12, ko jo je v nekdanjem pokalu pokalnih zmagovalcev izločil nemški Gummersbach. Slovenska ekipa je tedaj na prvi tekmi zmagala s 34:27, na drugi izgubila s 25:32, nemška zasedba je v finale napredovala zavoljo večjega števila doseženih golov v gosteh. V tem pokalu se je med štiri uvrstila tudi v sezoni 2002/03, kar šestkrat pa je nastopila v polfinalu lige prvakov. V sezoni 2003/04 je po zmagi nad nemškim Flensburgom tudi osvojila najprestižnejše celinsko klubsko tekmovanje.
Ekipa iz knežjega mesta je bila v tej sezoni v prvem krogu evropskega pokala prosta. V drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš iz Istanbula, v četrtfinalu pa še Buzau. Izbranci gostujočega trenerja Klemna Luzarja so si v prvi polovici tekme v Romuniji nekajkrat pridelali pet golov zaostanka (13:18, 14:19, 15:20, 16:21), v začetku drugega polčasa pa so dvakrat zaostali za šest zadetkov (18:24, 19:25).
A mlada ekipa iz Celja je v nadaljevanju le pokazala svoj pravi obraz. Med 34. in 37. minuto je naredila delni izid 4:0 in se približala na le dva gola zaostanka (23:25), v 41. minuti pa po golu Luke Perića izenačila na 27:27. Slovenska ekipa v zadnjem delu dvoboja ni popustila, vselej je bila blizu romunski, na koncu pa se je tudi z zanesljivo domačo zmago in neodločenim izidom v gosteh zasluženo prebila med najboljše štiri v tretjem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. V celjski ekipi sta bila v Romuniji najučinkovitejša Aljuš Anžič s sedmimi in Uroš Milićević s šestimi goli.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.