Nogomet

Celjski vratar skromen: Rešil sem nekaj situacij, a zato igram

Celje, 07. 11. 2025 11.45 | Posodobljeno pred 1 uro

A.M. , S.V. , J.L.
Žan-Luk Leban je obračun Celja in Legie sklenil s kar osmimi obrambami in nekajkrat resnično rešil grofe, ki brez njega vsekakor ne bi vknjižili nove zmage. "V drugem polčasu smo bili samozavestnejši in več tvegali," je predstavo Celja, ki v Konferenčni ligi po treh krogih ostaja stoodstotno, opisal 22-letni slovenski vratar.

Nogometaši Celja pred tekmo proti Legii
Nogometaši Celja pred tekmo proti Legii FOTO: Luka Kotnik

Celje je eno izmed najzahtevnejših nalog letošnje sezone oddelalo z odliko in doma slavilo z 2:1. Legia je sicer po dobre četrt ure povedla, med 72. in 77. minuto pa sta za preobrat poskrbela Nikita Josifov in Žan Karničnik. Grofje tako po treh krogih Konferenčne lige ostajajo pri vrhu, pred njimi je na račun boljše razlike v zadetkih zgolj Samsunspor.

V četrtek zvečer je bil eden vidnejših posameznikov Žan-Luk Leban. Ta se je v Slovenijo vrnil poleti, ko je kot prost nogometaš zapustil Everton, pred tem pa je kar 12 let živel in treniral na Poljskem. Posledično je brez težav opravil nekajminutni pogovor s poljskim novinarjem v poljščini, nato pa z nasmehom na obrazu stopil pred slovenske mikrofone.

"Pomagal sem ekipi. Na koncu sem rešil nekaj situacij, ampak zato igram," je skromno povedal Leban in kot obrambo tekme izpostavil zadnjo, ki je bila ključna, da so Celjani zadržali vodstvo. "Najpomembneje je, da smo se prebudili, pokazali karakter in šli po zmago. Trener je med odmorom rekel, da moramo biti bolj agresivni. V drugem polčasu smo bili samozavestnejši in več tvegali, kar se nam je izplačalo," je še dejal 22-letni vratar, ki je še drugič letos tekmo končal z osmimi obrambami.

Prvič mu je to uspelo v kvalifikacijah za Konferenčno ligo, ko je Celje na gostovanju v Ostravi slavilo z 0:2. Dve tekmi te sezone je končal s po sedmimi obrambami – v kvalifikacijah za Ligo Evropa ob porazu z 2:1 proti ekipi AEK Larnaca in v domačem prvenstvu ob zmagi s 3:0 proti Muri.

nogomet konferenčna liga celje legia žan-luk leban
