Celjsko slavje tudi na individualni ravni: Lotrič najboljši igralec, Kosič pa trener

Izbrali so še najboljšo enajsterico Spins XI za sezono 2019/20; v njej so štirje nogometaši Olimpije in Celja, dva iz Mure in eden iz Aluminija. V najboljši enajsterici so vratar Matjaž Rozman (Celje), branilci Matic Maruško (Mura),Miral Samardžić(Olimpija), Nemanja Jakšić (Aluminij) in Žan Zaletel (Celje), vezisti Luka Bobičanec (Mura), Tomislav Tomić(Olimpija) in Luka Menalo (Olimpija) ter napadalciAnte Vukušić (Olimpija), Mitja Lotrič(Celje) in Dario Vizinger (Celje).

Nagrade Spinsa za najboljše posameznike pa so prejeliMitja Lotrič (Celje) za najboljšega igralca, Dario Vizinger (Celje) za najboljšega mladega nogometaša in Dušan Kosić (Celje) za najboljšega trenerja.