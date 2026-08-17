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Liga prvakov

Uefa ugodila Celju: za zgodovinski spektakel odprta zahodna tribuna

Celje, 17. 08. 2026 15.39 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
R.S.
Celje - Ararat

Potem ko so v prvem dnevu prodaje rekordno hitro pošle vstopnice za domačo povratno tekmo Celja v okviru kvalifikacij za Ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave, je vodstvo Uefe odobrilo izjemo in grofom omogočilo odprtje dodatne zahodne tribune. Prvo tekmo med Slovanom in Celjem si boste lahko v sredo od 20.30 dalje ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

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Potem ko smo pred dnevi poročali o rekordnem povpraševanju za domačo povratno tekmo Celja s Slovanom iz Bratislave v okviru kvalifikacij za Ligo prvakov, so grofje s strani Uefe dobili potrditev, da bodo lahko izjemoma odprli še zahodno tribuno in s tem omogočili še večjemu številu navijačev, da si bodo lahko v živo ogledali, če bo šlo vse po željah nogometašev Celja, zgodovinsko uvrstitev v najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje, kar je do zdaj izmed slovenskih klubov uspelo samo Mariboru.

Slovan - Celje
Slovan - Celje
FOTO: 24ur.com

"USPELO JE! Vložen trud in vsa prizadevanja kluba, ob pomoči Uefe in gospoda Aleksandra Čeferina, ki se mu Nogometni klub Celje ob tej priložnosti iskreno in najlepše zahvaljuje, so poplačana! Na zgodovinski tekmi play-offa kvalifikacij za Ligo prvakov med NK Celje in ŠK Slovan Bratislava bo na celjskem Stadionu Z'dežele odprta tudi tribuna ZAHOD," so svoje navdušenje ob prejeti novici izrazili na spletni strani kluba.

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Tokratni primer sicer ni prvi, v katerem je Uefa ugodila prošnji Celjanov. Grofom je Evropska nogometna zveza odprtje zahodne tribune že omogočila proti Fiorentini v četrtfinalu Konferenčne lige. Glede na to, da je bilo ob prvi sprostitvi vstopnic v vsega 20 minutah prodanih 1000 vstopnic, v naslednjih desetih še dodatnih 500, v uri 6000 vstopnic in v manj kot štirih urah vseh razpoložljivih 7000 vstopnic, je pričakovati, da bo tudi za zahodno tribuno velik naval ljudi.

Prvo tekmo bosta kluba med seboj odigrala v sredo ob 21.00 na Slovaškem, povratno pa teden dni kasneje v Celju ob istem času. Obe tekmi si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Play-off za Ligo prvakov na Kanalu A in VOYO!
Play-off za Ligo prvakov na Kanalu A in VOYO!
FOTO: 24ur.com
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Norišnica v Celju: vstopnice za tekmo s Slovanom se prodajajo za med

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KOMENTARJI3

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Stajerc22
17. 08. 2026 17.19
so ze lani za tekmo proti Fiorentini naredili izjemo. klub na tem ni naredil nic. jaz jim ne bi odprl tribune dokler je ne prenovijo
Odgovori
0 0
Stajerc22
17. 08. 2026 17.16
a ne ustreza standardom?
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0 0
losser
17. 08. 2026 16.10
Mogoče bi si želel razlago zakaj pa drugače ni odprta... ne spremljamo vsi tega....
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