Uefa ugodila Celju: za zgodovinski spektakel odprta zahodna tribuna

Potem ko smo pred dnevi poročali o rekordnem povpraševanju za domačo povratno tekmo Celja s Slovanom iz Bratislave v okviru kvalifikacij za Ligo prvakov, so grofje s strani Uefe dobili potrditev, da bodo lahko izjemoma odprli še zahodno tribuno in s tem omogočili še večjemu številu navijačev, da si bodo lahko v živo ogledali, če bo šlo vse po željah nogometašev Celja, zgodovinsko uvrstitev v najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje, kar je do zdaj izmed slovenskih klubov uspelo samo Mariboru.

"USPELO JE! Vložen trud in vsa prizadevanja kluba, ob pomoči Uefe in gospoda Aleksandra Čeferina , ki se mu Nogometni klub Celje ob tej priložnosti iskreno in najlepše zahvaljuje, so poplačana! Na zgodovinski tekmi play-offa kvalifikacij za Ligo prvakov med NK Celje in ŠK Slovan Bratislava bo na celjskem Stadionu Z'dežele odprta tudi tribuna ZAHOD," so svoje navdušenje ob prejeti novici izrazili na spletni strani kluba.

Tokratni primer sicer ni prvi, v katerem je Uefa ugodila prošnji Celjanov. Grofom je Evropska nogometna zveza odprtje zahodne tribune že omogočila proti Fiorentini v četrtfinalu Konferenčne lige. Glede na to, da je bilo ob prvi sprostitvi vstopnic v vsega 20 minutah prodanih 1000 vstopnic, v naslednjih desetih še dodatnih 500, v uri 6000 vstopnic in v manj kot štirih urah vseh razpoložljivih 7000 vstopnic, je pričakovati, da bo tudi za zahodno tribuno velik naval ljudi.

Prvo tekmo bosta kluba med seboj odigrala v sredo ob 21.00 na Slovaškem, povratno pa teden dni kasneje v Celju ob istem času. Obe tekmi si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.