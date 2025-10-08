Svetli način
Nogomet

Celodnevni nogometni dogodek v Zagrebu imel močan slovenski pridih

Zagreb, 08. 10. 2025 20.30 | Posodobljeno pred 15 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Jan Lukač
Komentarji
0

Zagreb je bil v torek v znamenju nogometa. V hrvaški prestolnici se je namreč odvil prvi Adria Football Forum, ki je imel močan slovenski pridih. Na celodnevnem dogodku, namenjenem izobraževanju nogometnih trenerjev, analitikov in skavtov, so svoje znanje delila številna znana imena s področja nekdanje skupne države. Slovensko idejo o dogodku so pohvalili udeleženci s celotnega Balkana, tema številnih pogovorov pa je bil tudi NK Celje.

