Vprašljivo nadaljevanje sezone: celotno moštvo Züricha v karanteni

Do konca prvenstva je ostalo še sedem krogov. V navezi z vodstvom švicarske lige so se pri Zürichu odločili, da bodo prestavili obračun proti Sionu ter torkovega proti Baslu. "Smo v neprestanem stiku z vodstvom švicarske lige in skupaj bomo analizirali naslednje korake. Trenutno ne moremo podati nobene nove informacije," so zapisali na uradni spletni strani kluba.

Iz Srbije pa tamkajšnja tiskovna agencijaTanjug poroča, da je z novim koronavirusom okuženih šest nogometašev Crvene zvezde. Beograjski klub je v minuli sezoni slavil naslov prvaka, nova sezona 2020/21 pa se bo začela 1. avgusta.