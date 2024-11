Celo sezono niso prejele niti zadetka, a vseeno niso osvojile lige

Nogometašice Ängelholmsa so v minuli sezoni švedske ženske četrte lige na vseh 18 tekmah ostale neporažene. Na kar 15 tekmah so slavile, na treh pa igrale neodločeno in tako zbrale 48 točk. A to še ni tako osupljivo, kot je osupljivo dejstvo, da so varovanke Ulfa Johanssona na 18 tekmah zadele 78 zadetkov, prejele pa niti enega samega.

A to ni bilo dovolj za končno slavje v ligi, saj so prvakinje postale nogometašice Ljungbyhedsa, ki so na 18 tekmah 16-krat zmagale in po enkrat izgubile ter igrale neodločeno. To je bilo dovolj, da so za točko prehitele nogometašice Ängelholmsa.

"Zelo dober občutek je, da nam je uspelo do konca sezone mrežo ohraniti nedotaknjeno. Če pomislite, je precej enostavno prejeti gol. Dovolj je ena sama napaka in žoga se hitro znajde v golu," je o izjemni sezoni za švedski časnik HD povedala 17-letna vratarka Nellie Bengtsson, ki je bila kljub temu razočarana, da je klub po tako (vsaj v obrambnem smislu) izjemni sezoni, ostal praznih rok.