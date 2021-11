Xavi je v remiju proti Celti videl oba obraza Barcelone

Igralci Barcelone so na dan, ko so vodilni v klubu tudi uradno potrdili prihod Xavija Hernandeza, svojemu prihajajočemu trenerju pokazali dva obraza. Po odličnem prvem polčasu, ki so ga dobili z 0:3, se je domača Celta v drugem polčasu vrnila in v 96. minuti postavila končni rezultat 3:3.

Začasni trener Barcelone Sergi je na igrišče na začetku tekme poslal tri zalo mlade igralce. Gavi (17), Nico (19) in Ansu Fati (19) poleg trenutno poškodovanega Pedrija (18) prihajajočemu trenerju Xaviju Hernandezu in navijačem predstavljajo svetlo luč na koncu dolgega in temačnega tunela. Prav Fati je že v peti minuti znova zasijal. Mladi Španec je v domačem kazenskem prostoru prejel podajo Jordija Albe. Iz na videz nenevarnega položaja je spretni krilni igralec z zelo natančnim strelom premagal domačega vratarja. icon-expand Ansu Fati je v peti minuti srečanja s Celto dosegel svoj tretji zadetek v letošnji sezoni La lige. FOTO: AP Nadobudnim mladeničem so se pridružili tudi izkušeni soigralci Sergija Busquetsa je novica o vrnitvi Xavija tako navdušila, da je dosegel svoj prvi zadetek v letošnji sezoni. Vezist, ki letos ni blestel, se po navadi ukvarja predvsem z napadi nasprotnikov. Tokrat pa se je svojim soigralcem pridružil tik pred kazenskim prostorom domačinov in lepo ustrelil mimo nemočnega Matiasa Ditura. Naslednji igralec, ki se je zares potrudil na avdiciji pred novim trenerjem, je bil Memphis Depay. Z leve strani mu je lepo podal Xavijev nekdanji soigralec Jordi Alba. Po Nizozemčevem zadetku z glavo v 34. minuti je Barcelona vodila že z 0:3. PREBERI ŠE Laporta po starem receptu našel novega odrešitelja Barcelona v drugem polčasu pokazala drug obraz Celta je v drugi polčas vstopila z dvema menjavama. Namesto Huga Malla in Augusta Solarija sta v igro vstopila Kevin Vazquez in Fran Beltran. Nova igralca v svetlomodrih dresih sta popolnoma oživila igro domačinov. Že v 52. minuti je Iago Aspas prednost gostov zmanjšal na 1:3. Zadetek je domačine popolnoma prebudil in v 74. minuti je Barcelona že trepetala, saj je njen nekdanji igralec Nolito zadel po podaji Franca Cervija. Celta ni popuščala, a mladi zasedbi Barcelone je tempo igre le uspelo umiriti. Pred zaključkom 90. minute je bila novemu zadetku pravzaprav najbližje prav gostujoča ekipa. V 86. minuti je s strelom z velike razdalje okvir domačih vrat zatresel Frankie de Jong. icon-expand Veselje nekdanjega igralca Barcelone Nolita po njegovem prvem zadetku v letošnji La ligi FOTO: AP Aspas z zadnjo priložnostjo do izenačenja A Tekme se zaključijo šele po zadnjem sodniškem pisku. Alejando Hernandez se je tekmo odločil podaljšati za pet minut, Aspas pa je v 96. dosegel izenačujoči zadetek. Igralci Barcelone so padli na kolena, Xavi pa se je doma verjetno prijel za glavo. icon-link Celta - Barcelona FOTO: Sofascore.com Čaka ga ogromno dela, dobra novica zanj pa je, da si je lahko na tekmi proti Celti ogledal najboljše in najslabše plati svojega novega mladega moštva. Na klop Barcelone bo prvič sedel po prihajajočem reprezentančnem premoru, ko se bodo Katalonci soočili z mestnim tekmecem Espanyolom. Verjetno bo vsako minuto do takrat vložil v to, da bi Camp Nou, ki bo najbrž poln, videl Barcelono iz prvega polčasa. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izidi 12. kroga španske La lige: Athletic Bilbao – Cadiz 0:1 (0:1) Espanyol – Granada 2:0 (2:0) Celta Vigo – Barcelona 3:3 (0:3)