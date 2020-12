Celtic se je vpisal med 'večne'

Nogometaši Celtica so osvojili škotski pokal, potem ko so po izvajanju enajstmetrovk na Hampden parku v Glasgowu v finalu pokala ugnali Heart od Midlothian s 7:6. Z zmago so se za večno vpisali v zgodovino nogometa na Škotskem. Celtic je namreč že četrto leto zaporedoma osvojil vse tri domače lovorike - prvenstvo, pokal in ligaški pokal.

V pokalnem finalu sta domače že po pol ure v vodstvo z 2:0 pripeljalaRyan Christie inOdsonne Edouard, ekipa iz Edinburgha pa je v drugem delu po golih Liama Boyceain Stephena Kingsleyja izenačila. Tudi podaljšek ni prinesel zmagovalca, čeprav jeLeigh Griffiths v 105. minuti povedel Celtic v novo vodstvo, a je Josh Ginnelly izenačil. Zmagovalca je odločilo streljanje enajstmetrovk. Junak tekme je bil vratar Conor Hazard, ki je ubranil dve enajstmetrovki, potem ko so gostitelji eno že zapravili. A v domačem prvenstvu Celticu kaže povsem drugače. Na lestvici vodi večni mestni tekmec Rangers, ki ima kar 16 točk prednosti, a odigrane tudi tri tekme več. V ligaškem pokalu je Celtic že končal pot, v četrtfinalu ga je izločil Ross County, zato s petim trojčkom naslovov ne bo nič. icon-expand