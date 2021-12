Joao Cancelo: Ko se upiraš, se zgodi to ...

Portugalec je ob svoji ranjeni podobi zapisal: "Na žalost so me danes napadli štirje strahopetci, ki so skušali škodovati moji družini. Če se upiraš, se zgodi naslednje. Uspeli so mi vzeti ves nakit, moj obraz pa so pustili v takšnem stanju." Nogometaša je zadeva zalo prizadela, izpostavil je tudi zlobo, ki jo nekateri ljudje premorejo. "Ne vem, kako lahko obstajajo ljudje s tolikšno mero zlobe. Zame je najpomembnejša družina in na srečo smo vsi v redu. Gre za še eno oviro v življenju, ki jo bom premagal čvrst in močan kot vedno," je še zapisal.

Trend ropanja domov znanih nogometašev je dobil novo raven. Cancelo, njegova žena in hči so bili v času dejanja prisotni in so se roparjem tudi uprli. Lahko bi bilo veliko huje. Policija dejanje že preiskuje. "Šokirani in zgroženi smo, da je bil Joao Cancelo podvržen vlomu v njihovem domu. Joaa in njegovo družino podpira klub, on pa pomaga policiji pri preiskavah, ko preiskujejo to zelo resno zadevo," pa so zapisali v klubu. 27-letnik se je Cityju pridružil leta 2019 s prestopom iz italijanskega velikana Juventusa za 65 milijonov evrov, v Angliji pa je osvojil Premier ligo in ligaški pokal.