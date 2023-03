Čeprav oslabljena, slovenska reprezentanca želi začeti kvalifikacije z zmago

Čeprav kazahstanska nogometna reprezentanca kotira precej slabše od slovenske na aktualni Fifini lestvici, pa je že zdaj jasno, da izbrance selektorja Matjaža Keka v naslednjih osmih mesecih čakajo zelo zahtevne kvalifikacijske preizkušnje na poti do tako želene uvrstitve na eno od dveh največjih reprezentančnih tekmovanj - evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji.

Slovenski selektor ne skriva, da ima na dan zelo pomembnega obračuna kar nekaj težav s sestavo začetne enajsterice. V naši izbrani vrsti bosta dvoboj s Kazahstanci zaradi poškodbe zagotovo izpustila napadalec Andraž Šporar in dolgoletni nogometaš zvezne vrste Jasmin Kurtić. Ob omenjenem dvojcu pa je še nekaj reprezentantov, ki čutijo posledice starih/novih poškodb, a vsem težavam navkljub Kek izpostavlja izrazit moštveni duh, ki bi naj bil v teh kvalifikacijah eden od naših najmočnejših adutov v boju za prvi dve mesti, ki neposredno vodita na Euro. "Uvodne tekme v katerih koli kvalifikacijah so običajno najzahtevnejše. Naša s Kazahstanom zagotovo spada v to skupino preizkušenj, ki nosijo visoko pomembnost, toda verjamem, da so naši fantje dovolj dobro pripravljeni, da bodo kos tokratni nalogi," pravi slovenski selektor na dan tekme, ki se bo v kazahstanski prestolnici pričela ob 16. uri po srednjeevropskem času.