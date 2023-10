Čeprav v Atenah zelo uživa, komaj čaka reprezentančno akcijo

Grški velikan Panathinaikos bo oktobra najbolj zastopan klub v slovenski nogometni reprezentanci. V zelenem delu Aten si kruh služijo Benjamin Verbič, Andraž Šporar in Adam Gnezda Čerin. Klubu so letos pomagali prekiniti dolg niz neuspehov na evropski sceni, a cilji so še mnogo višji, nam je po nedeljskem derbiju s Paokom zaupal 24-letni Idrijčan. O evropski pomladi in grškem naslovu ambiciozno razmišlja Gnezda Čerin, ki že nestrpno pričakuje oktobrsko reprezentančno akcijo.

icon-expand Adam Gnezda Čerin je spregovoril o pričakovanjih v novi sezoni, življenju v Atenah in odlični atmosferi, ki v zadnjem obdobju preveva slovensko reprezentanco. FOTO: 24ur.com

Vsi trije slovenski reprezentanti so se Panathinaikosu pridružili na začetku lanske sezone. Predvsem Andraž Šporar in Adam Gnezda Čerin sta se v tem času utrdila med najpomembnejšimi posamezniki 20-kratnega grškega prvaka. To poletje je slovenska trojica pomagala prekiniti sušo klubskega nenastopanja v evropskih tekmovanjih, saj si je Panathinaikos z uvrstitvijo v Ligo Evropa prvič po sezoni 2016/2017 zagotovil evropsko jesen. V Ligi prvakov je nazadnje igral pred 13 leti, prav toliko časa pa njegovi zvesti navijači čakajo na nov naslov grškega prvaka. "Ta ekipa je klub pripeljala na višji nivo," o trenutni zasedbi Panathinaikosa pravi Gnezda Čerin, ki ne skriva ambicij, da s soigralci v tej sezoni končno poseže po tako želeni grški kroni. Lani so ji bili zelo blizu, saj so večji del sezone vodili, na koncu pa je padec v formi izkoristil mestni tekmec AEK.

FOTO: pao.gr

Med navijači in novinarji je zelo cenjen Nekdanji član Domžal, Nürnberga in Rijeke se je na življenje v grški prestolnici, ki šteje več kot tri milijone prebivalcev, hitro privadil. "Tu imamo vse, da lahko mirno živimo in uživamo, zraven pa tudi trdo delamo in igramo," o Atenah pravi Gnezda Čerin. O navijačih pa dodaja: "Podpora je ogromna in jo čutimo povsod, kamor gremo. Vsak nogometaš bi si želel igrati pred takšnimi navijači." 24-letnik iz Idrije jim za neomajno podporo vrača na igrišču. "Hitro se je vpisal v srca navijačev. Klub je z njegovim prihodom opravil odlično delo. Prišel je za relativno nizko odškodnino (650 tisoč evrov, op. a.) in takoj prevzel eno glavnih vlog v moštvu," nam je o motorju Panathinaikosa na sredini igrišča povedal lokalni novinar Vasilis Kasimatis. Kako priljubljen je 24-letni osrednji vezist, priča tudi velika pozornost medijev, ki je je bil deležen po koncu derbija s Paokom. Potem ko je končal obveznosti za domače televizije, pa si je nekaj minut vzel tudi pred našim mikrofonom.

icon-expand Adam Gnezda Čerin pred mikrofonom grških medijev po derbiju 7. kroga, v katerem je s Panathinaikosom remiziral proti Paoku (2:2). FOTO: 24ur.com

Kako ste zadovoljni z začetkom sezone? Po kvalifikacijah za Ligo prvakov so mešani občutki. V prvenstvu smo po dveh derbijih brez zmage, ampak dobro, pomembno je, da tudi na ostalih tekmah zbiramo točke. Na koncu prvenstva ne odločajo derbiji, ampak male tekme. Tudi na derbijih se nam bo slej ko prej odprlo. Pomemben je tudi dober začetek v Evropi, zmaga proti Villarrealu je bila zelo pomembna, tako kot bo tudi tekma v Izraelu v četrtek (proti Maccabiju iz Haife). S tremi točkami bi se zelo približali temu, da bi prezimili v Evropi. Kako težko se je bilo zbrati po izpadu iz kvalifikacij za Ligo prvakov? Glede na poznejše rezultate vam je to dobro uspelo ... Bili smo zelo blizu. O Ligi prvakov sanja vsak klub in vsak igralec. Na koncu smo lahko zadovoljni tudi z Ligo Evropa, sploh glede na to, da Panathinaikos pred tem leta in leta ni igral v evropskih tekmovanjih. Mislim, da je ta ekipa pripeljala klub na nek višji nivo, na kar moramo biti ponosni. Tudi Liga Evropa je zelo močno tekmovanje, v katerem igrajo veliki klubi. Denimo Villarreal, ki smo ga premagali. Cilj ostaja uvrstitev naprej, tudi v prvenstvu pa imamo visoke cilje.

Ravno to sem želel vprašati, po lanski nesrečni sezoni, ko ste dolgo časa vodili v prvenstvu, je letos cilj verjetno naslov grškega prvaka? Lani smo bili zares blizu, malo je zmanjkalo, a to smo pozabili. Pomembno je, da se osredotočimo na letošnje prvenstvo in razmišljamo o našem cilju, ki mora biti naslov prvaka. K temu tudi stremimo. Prepričan sem, da lahko s trenutno zasedbo osvojmo ta cilj. Vam je žal, da naslednjih evropskih tekem ne boste igrali na Oaki? Na prvi tekmi proti Villarrealu so bile tribune skoraj polne ...

Olimpijski stadion Oaka, kjer je klub igral svoje evropske tekme, je pred dnevi zaradi težav s streho ostal brez uporabnega dovoljenja.

Zares lepa kulisa je, ko igraš pred 60 tisoč navijači, ampak tudi na našem stadionu je atmosfera vrhunska, zato mislim, da to ne bo hendikep za nas. Sploh ker smo vajeni tega stadiona, mogoče bo to celo plus za nadaljevanje sezone.

Panathinaikos 2:2 PAOK Od Slovencev je v prvi postavi začel le Gnezda Čerin. Benjamin Verbič je bil na klopi, Andraž Šporar pa zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice celo izven kadra. A ne skrbite, 29-letni napadalec bo zagotovo na voljo Matjažu Keku v oktobrskih kvalifikacijah. V moštvo Panathinaikosa naj bi se vrnil že za četrtkovo tekmo Lige Evropa. V tekmi, polni priložnosti, bi si zmago bolj zaslužili domači, ki pa so na koncu lahko zadovoljni tudi s točko. Alexander Jeremejeff je namreč izenačujoči gol dosegel v šesti minuti sodniškega dodatka. Gnezda Čerin je igral do 76. minute, nekaj minut pred tem je v igro vstopil Verbič, ki je v 85. minuti zapravil lepo priložnost za izenačenje. PAOK je izkoristil oba strela neposredno v okvir vrat domačih, nogometaši Panathinaikosa pa so skupaj streljali kar 21-krat. "Videti je, da manjka vaš napadalec," so mi ob tem tožili grški novinarski kolegi, ki sem jim ob prihodu povedal, od kod sem. Panathinaikos po sedmih krogih s tekmo manj za vodilnim Olympiacosom zaostaja za šest točk.

Kako ste se privadili na življenje v Atenah? Že na Reki sem dve leti živel ob morju, tako da zame niti ni bila velika sprememba. Vajen sem življenja ob obali. Moram priznati, da je življenje tu super. Kvaliteta življenja je na visokem nivoju. Imamo vse, da lahko mirno živimo, uživamo, zraven pa tudi trdo delamo in igramo. Gre za specifično okolje, kjer so navijači zelo emotivni. Podpora je ogromna in jo čutimo povsod, kamor gremo. Vsak nogometaš bi si želel igrati pred takšnimi navijači. Tukaj se res počutimo kot nogometaši. Zelo zadovoljen sem. V klubu igrate kar trije Slovenci, pa še nekaj drugih je iz prostora nekdanje skupne države, tudi trener Ivan Jovanović. Kako povezani ste? Letos so se nam pridružili še dva Srba in Hrvat. Res smo dobra 'klapa'. V garderobi je odlična atmosfera. Ne samo s Slovenci in Balkanci, tudi z ostalimi se odlično razumem. Je pa normalno, da si (Slovenci, op. a.) med seboj pomagamo še kanček več, kar nam tako na igrišču kot v vsakdanjem življenju zelo pomaga. Že pogledujete proti naslednjemu reprezentančnemu ciklu? Definitivno. Za reprezentanco velja enako kot za klub – atmosfera, ki smo jo ustvarili s soigralci in strokovnim štabom, je odlična. Vidimo, da se prebujajo tudi navijači. Mislim, da se piše lepa zgodba. Vsi že komaj čakamo, da se po dobro oddelanem klubskem obdobju preselimo na Brdo pri Kranju, kjer se bomo dobro pripravili na morda celo najbolj pomembni tekmi v tem kvalifikacijskem ciklu.