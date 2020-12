Cerezo kljub težkemu letu ostaja pozitiven: To je bilo najboljše desetletje Atletica

Enrique Cerezoje v pogovoru ob iztekajočem se letu 2020 za španski AS še dodal, da upa, da bo družba premagala zdravstveno krizo, ki jo je povzročila pandemija covida-19, saj si želi, da bi lahko navijači kluba znova prišli na tribune in podprli klub na domačem stadionu Wanda Metropolitano. "Nihče si ni mogel predstavljati tako hude zdravstvene, socialne in gospodarske krize, s kakršno se danes soočamo," je izpostavil Cerezo. "Covid-19 je radikalno in travmatično spremenil naša življenja. Pandemija je prizadela celotno človeško populacijo, toda v krizi in v teh dramatičnih trenutkih, ki jih preživljamo, so bile vrednote ljudi in moč našega kluba ključnega pomena za to, da smo lahko nadaljevali," je dodal 72-letni Madridčan.