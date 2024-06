Čerin pred generalko z Armenci izpostavlja, da bo v ospredju (tudi) rezultat

V nedeljo so se reprezentanci pridružili še zadnji tirje člani: David Brekalo, Nino Žugelj in Žan Celar. Slednjega zaradi težave s poškodbo danes še ne bo v kadru.

Čerin pravi, da ne: "Za to imamo selektorja, ki bo to opravil na način, kot bo potrebno. To je ne preveč lepa stvar, saj si vsak od nas želi na to tekmovanje. Ampak igralci s tem nismo obremenjeni. Vsi dajemo sto odstotkov na vsakem treningu in uživamo v času tukaj. Nikomur ni bilo težko priti sem. To govori dovolj o tem, kakšno željo ima vsak od nas."

Danes kar nekaj odsotnih, vrnitev Iličića

Keka veseli dejstvo, da bo lahko opravil več kot standardnih pet zamenjav. Prvič po skoraj treh letih bomo v dresu s Triglavom na prsih videli Josipa Iličića. Zagotovo pa v kadru ne bo Žana Celarja in Mihe Blažiča, zaradi težav s poškodbami so vprašljivi še Benjamin Šeško, Petar Stojanović in Benjamin Verbič.

Slovenski nasprotniki Armenci se na Euru niso uvrstili, a so v zahtevni skupini s Hrvaško, Walesom in Turčijo dolgo v igri za uvrstitev na turnir stare celine. Da to pove veliko o njihovi kvaliteti, je razmišljal Kek, Čerin pa dodal: "Vsekakor je to spoštovanja vredna reprezentanca. Tudi Hrvaška je imela z njo veliko težav. Vsekakor bomo šli brez kakršnega koli podcenjevanja. Prejšnji zbor smo na Malti dobili opozorilo, da lahko imamo težave proti komurkoli, če nismo pravi."