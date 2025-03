Čerin: Slovaki so premagljiv tekmec

Slovenskega nogometna reprezentanca se je zbrala prvič po lanskem novembru, ko je po porazu z Norveško in remijem z Avstrijo svojo skupino v Ligi narodov končala na predzadnjem mestu. To pomeni, da si bo morala obstanek priigrati skozi kvalifikacije, kjer jo čakajo Slovaki. Prva tekma bo v četrtek v Bratislavi, povratna v nedeljo v Stožicah.

"Od zadnjega zbora je minilo že kar nekaj časa. Občutki so izjemni, rad se vračam v to fantastično okolje. Mislim, da to čutijo tudi ostali. Z večino se v štirih mesecih nismo uspeli videti, zato smo res veseli, da smo spet skupaj," je ozračje uvodoma opisal Adam Gnezda Čerin.

Eden od nosilcev igre, brez katerega si je igro Slovenije težko predstavljati, je o Slovakih govoril z izbranimi besedami, vendar je bil pri tem zelo optimističen. "Slovaška je zelo kakovostna reprezentanca, to so dokazali na Euru. So premagljiv tekmec, a se bomo morali dobro pripraviti, čeprav časa ni veliko. Imamo prednost, da smo že dolgo skupaj. Zaradi tega bo priprava na tekmo lažja. Pogledal sem nekaj njihovih tekem na evropskem prvenstvu. Poznam njihove igralce, mislim, da bo strokovni štab v prihodnjih dneh naredil analizo in bomo nanje maksimalno pripravljeni."