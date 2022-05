Črnigoj: Skušali se bomo dokazati in obstati v tej skupini

Slovenci so se v nepopolni postavi zbrali v četrtek in nato do nedelje vadili v Stožicah, od ponedeljka naprej pa se pripravljajo na Brdu pri Kranju. Tam ima selektor Matjaž Kek na voljo vse vpoklicane igralce, vključno z Andražem Šporarjem , ki je imel nekaj težav, a že v petek vadil s soigralci. Slovence, ki so na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) na 65. mestu, v ligi B čakajo zahtevne naloge, saj vse tri preostale ekipe na Fifini lestvici kotirajo višje, tudi Švedska, ki je z 19. mestom celo najvišje rangirana izbrana vrsta v skupini B4.

Pri Švedski bosta manjkala poškodovana branilec Glasgow Rangersov Filip Helander in vezist Sampdorie Albin Ekdal, imajo pa veliko kvalitete, nenazadnje zanjo igrajo v Evropi že uveljavljeni igralci, kot so branilec in kapetan Victor Lindelöf iz Manchester Uniteda, njegov klubski soigralec, vezist Anthony Elanga, Leipzigov Emil Forsberg, neugodni krilni nogometaš Dejan Kuluševski iz Tottenhama, napadalec Alexander Isak iz Reala Sociedada in drugi.

"Vemo, kako igrajo, kje so nevarni, ampak vse te ekipe so močne in nevarne. Moramo pa biti osredotočeni predvsem nase in moramo poskusiti osvojiti čim več točk," je dejal vezist Domen Črnigoj in dodal, da čeprav gre nekaterim velikim reprezentancam oziroma nogometašem tekmovanje v nos, so sami lahko samo veseli, da igrajo proti takšnim tekmecem. "Skušali se bomo dokazati in obstati v tej skupini," je še dodal Črnigoj.

Največji uspeh modernega švedskega reprezentančnega nogometa sega v leto 1994 in takratno svetovno prvenstvo, ko so rumeno-modri osvojili tretje mesto, sicer pa so bili Skandinavci že drugi leta 1958 in tretji 1950. Na zadnjem SP 2018 so prišli do četrtfinala, v Katarju letos pa jih ne bo, saj jim je na zadnji stopnički dodatne boje za nastop preprečila Poljska. Na evropskem prvenstvu so bili najvišje leta 1992, ko so bili tretji, sicer pa so se od leta 2000 naprej kvalificirali na vse zaključne turnirje stare celine.

Slovenija bo po Švedski in Srbiji 9. junija v Oslu igrala z Norveško, 12. junija pa še doma s Srbijo. Dva kroga bosta nato še septembra, in sicer 24. domača tekma z Norveško, 27. pa še gostovanje na Švedskem.