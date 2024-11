Cesar prepričan, da je Maribor v Ljubljani izgubil točki

"Taktična zamisel je bila, da potegnemo Olimpijo ven, ker vemo, da so najboljši, ko se branijo in igrajo za protinapade. Tako igrajo že celo sezono. Ko smo vzeli žogo, smo bili nevarni," pa je svoj načrt, ki bi skoraj obrodil sadove, pojasnil gostujoči trener.

Viole svojim nogometašem naredile medvedjo uslugo ...

Večni derbi so zopet zaznamovali tudi navijači, ki se jih je v Stožicah zbralo slabih deset tisoč. V zaključku obračuna, ravno ko je bil Maribor v naletu, so gostujoči privrženci z metanjem bakel prisilili sodnika Mihaela Antiča, da je za nekaj minut zaustavil srečanje.

"Derbi je derbi. Poln stadion, zelo dobra atmosfera. Bil sem osredotočen na igrišče, čeprav se je na tribunah veliko dogajalo. Mora pa ostati nogomet na prvem mestu. Takšne stvari (prekinitev, op. a.) se dogajajo, je pa res, da smo takrat res bili v naletu. Vesel sem, koliko ljudi se je zbralo in kako so navijali," se je Cesar raje posvečal pozitivnim aspektom največjega obračuna v slovenskem klubskem nogometu.

... Nato jo je še Iličić

Nalet Mariborčanov je kmalu po prekinitvi dokončno zaustavila neumnost Josipa Iličića, ki je nešportno udaril Manuja Pedrena in upravičeno prejel drugi rumeni karton.

"Tudi on včasih razširi komolce in koga zadane. Težko je, ko te vseskozi tepejo. Vemo, kaj Jojo pomeni v slovenskem nogometu. Želeli bi si, da bi se ga bolj zaščitilo. Verjamem, da mu je težko in je nervozen, ampak moramo minimizirati to, da ne bomo dobivali prepoceni kartonov," je še razmišljal mariborski trener.