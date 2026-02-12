Naslovnica
Nogomet

Cesar: Dobili smo močno skupino, a cilj je, da obstanemo

Bruselj, 12. 02. 2026 21.21 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
FOTOGALERIJA: Boštjan Cesar v studiu Lige prvakov

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v drugem kakovostnem razredu skupinskega dela Lige narodov v skupini B1 pomerila z reprezentancami Škotske, Švice in Severne Makedonije. Selektor Boštjan Cesar poudarja, da slovenski izbrani vrsti žreb ni bil naklonjen, a cilj je obstanek v skupini B.

Varovanci novega slovenskega selektorja Boštjana Cesarja so se pomerili že z vsemi naštetimi reprezentancami. Nazadnje so se v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo srečali s Švico, ki jih je v gosteh premagala s 3:0, doma pa je Slovenija iztržila remi brez zadetkov. S Švicarji so sicer skupaj odigrali 11 tekem in jim pri tem sedemkrat morali priznati premoč.

"Dobili smo močno skupino. Čaka nas težko delo, ampak tudi nas se bo nekaj vprašalo v tej skupini. Naš cilj je, da ostanemo v skupini B. Seveda bomo igrali z močnimi reprezentancami, a to je naš cilj," poudarja slovenski selektor.

Slovenska skupina v Ligi narodov
Slovenska skupina v Ligi narodov
FOTO: Sofascore.com

Slovenci so sicer Švicarje doslej ugnali dvakrat. Prvič se je to zgodilo leta 2001 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2002, ko so bili v Baslu boljši z 1:0, drugič pa v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2016, ko so Švicarji 9. oktobra 2014 v Ljudskem vrtu padli z 1:0.

S Škotsko je Slovenija doslej odigrala pet tekem in zabeležila tri neodločene izide in dva poraza, medtem ko se je s Severno Makedonijo doslej srečala sedemkrat. Pri tem je zabeležila eno zmago, dva remija in štiri poraze.

Zadnji tekmi s Škotsko je Slovenija odigrala v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2018 v Rusiji in pri tem zabeležila gostujoči poraz z 0:1 ter remi v Stožicah z 2:2. S Severno Makedonijo se je nazadnje srečala v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2020. Tekma v Stožicah se je končala z rezultatom 1:1, v Skopju pa so bili Severni Makedonci boljši z 2:1.

Preberi še Slovenija dobila zahtevno skupino v Ligi narodov

Slovenski nogometaši bodo z omenjenimi reprezentancami skupaj odigrali šest tekem. Prvo reprezentančno okno bo na sporedu med 24. in 26. septembrom, zadnje pa med 15. in 17. novembrom. Skupaj bo v tem tekmovanju nastopilo 54 reprezentanc.

V prvi kakovostni razred se bo sicer neposredno uvrstila prvouvrščena reprezentanca v skupini, medtem ko bo druga za napredovanje odigrala še dve tekmi s tretjeuvrščeno reprezentanco iz ene izmed skupin v prvem kakovostnem razredu.

Če bi Slovenija v skupini B1 zasedla tretje mesto, bi prav tako za obstanek v drugem kakovostnem razredu igrala še dve tekmi z drugouvrščeno reprezentanco v nižjem kakovostnem razredu. Zadnje mesto pomeni neposreden izpad v tretji kakovostni razred Lige narodov.

Žreb za Ligo narodov:

- liga A:

- skupina A1: Francija, Italija, Belgija, Turčija;

- skupina A2: Nemčija, Nizozemska, Srbija, Grčija;

- skupina A3: Španija, Hrvaška, Anglija, Češka;

- skupina A4: Portugalska, Danska, Norveška, Wales;

- liga B:

- skupina B1: Škotska, Švica, Slovenija, Severna Makedonija;

- skupina B2: Madžarska, Ukrajina, Gruzija, Severna Irska;

- skupina B3: Izrael, Avstrija, Irska, Kosovo;

- skupina B4: Poljska, Bosna in Hercegovina, Romunija, Švedska;

- liga C:

- skupina C1: Albanija, Finska, Belorusija, San Marino;

- skupina C2: Črna gora, Armenija, Ciper, Latvija ali Gibraltar;

- skupina C3: Kazahstan, Slovaška, Ferski otoki, Moldavija;

- skupina C4: Islandija, Bolgarija, Estonija, Luksemburg ali Malta;

- liga D:

- skupina D1: Latvija ali Gibraltar, Luksemburg ali Malta, Andora;

- skupina D2: Litva, Azerbajdžan, Lihtenštajn.

nogomet liga narodov slovenija boštjan cesar žreb

Slovenija dobila zahtevno skupino v Ligi narodov

