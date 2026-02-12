Cesar: Dobili smo močno skupino, a cilj je, da obstanemo

Varovanci novega slovenskega selektorja Boštjana Cesarja so se pomerili že z vsemi naštetimi reprezentancami. Nazadnje so se v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo srečali s Švico, ki jih je v gosteh premagala s 3:0, doma pa je Slovenija iztržila remi brez zadetkov. S Švicarji so sicer skupaj odigrali 11 tekem in jim pri tem sedemkrat morali priznati premoč. "Dobili smo močno skupino. Čaka nas težko delo, ampak tudi nas se bo nekaj vprašalo v tej skupini. Naš cilj je, da ostanemo v skupini B. Seveda bomo igrali z močnimi reprezentancami, a to je naš cilj," poudarja slovenski selektor.

Slovenska skupina v Ligi narodov FOTO: Sofascore.com

Slovenci so sicer Švicarje doslej ugnali dvakrat. Prvič se je to zgodilo leta 2001 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2002, ko so bili v Baslu boljši z 1:0, drugič pa v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2016, ko so Švicarji 9. oktobra 2014 v Ljudskem vrtu padli z 1:0. S Škotsko je Slovenija doslej odigrala pet tekem in zabeležila tri neodločene izide in dva poraza, medtem ko se je s Severno Makedonijo doslej srečala sedemkrat. Pri tem je zabeležila eno zmago, dva remija in štiri poraze. Zadnji tekmi s Škotsko je Slovenija odigrala v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2018 v Rusiji in pri tem zabeležila gostujoči poraz z 0:1 ter remi v Stožicah z 2:2. S Severno Makedonijo se je nazadnje srečala v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2020. Tekma v Stožicah se je končala z rezultatom 1:1, v Skopju pa so bili Severni Makedonci boljši z 2:1.

Slovenski nogometaši bodo z omenjenimi reprezentancami skupaj odigrali šest tekem. Prvo reprezentančno okno bo na sporedu med 24. in 26. septembrom, zadnje pa med 15. in 17. novembrom. Skupaj bo v tem tekmovanju nastopilo 54 reprezentanc. V prvi kakovostni razred se bo sicer neposredno uvrstila prvouvrščena reprezentanca v skupini, medtem ko bo druga za napredovanje odigrala še dve tekmi s tretjeuvrščeno reprezentanco iz ene izmed skupin v prvem kakovostnem razredu. Če bi Slovenija v skupini B1 zasedla tretje mesto, bi prav tako za obstanek v drugem kakovostnem razredu igrala še dve tekmi z drugouvrščeno reprezentanco v nižjem kakovostnem razredu. Zadnje mesto pomeni neposreden izpad v tretji kakovostni razred Lige narodov.

Žreb za Ligo narodov: