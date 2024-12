Cesar: Ena slaba tekma ne more pokvariti celotne podobe in razvrednotiti dosedanjega truda

OGLAS

Trener Maribora Boštjan Cesar in pomočnik Aleksandar Radosavljević FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Po skoraj 17 letih je Primorje premagalo Maribor. "Težek poraz, o tem ni dvoma. Nismo bili pravi od začetka tekme, nismo izpolnjevali osnovnih zadev. Nogomet je krut. Če nisi pravi, te ne more nagraditi in končalo se je z zasluženo zmaga Primorja," je po dvoboju 16. prvenstvenega kroga v izjavi za uradno spletno stran Maribora izpostavil Boštjan Cesar.

Maribor ostaja drugi na lestvici s šestimi točkami zaostanka za Olimpijo.

Prva tekma po reprezentančnem premoru je ob odsotnosti Josipa Iličića prinesla tudi spremembo igralnega sistema, nekateri nogometaši so zasedli nove igralne položaje, ni pa se izšlo po željah in načrtih. "Želeli smo biti bolj ofenzivni, saj imamo takšen profil igralcev. Dva tedna smo dobro oddelali, toda ni se nam obrestovalo. Nismo bili na želeni ravni glede agresivnosti, to je bilo izhodišče težav. V osnovah nismo bili pravi, v dvobojih, odzivih na druge žoge, pri vseh teh pomembnih dejavnikih smo bili preslabi. Zadev, ki smo jih počeli na treningih, nismo uresničevali na ustrezen način," je še povedal 42-letni Ljubljančan na klopi vijoličastih.



Pomanjkanje agresivnosti je bilo doslej že večkrat omenjeno kot opazna značilnost v igri.

"To ni prvič. Največja težava je, ker se nam to ponavlja. Fante sem že opozarjal na opazne zadeve tudi po tekmah proti Bravu in Muri. Proti Olimpiji to ni bilo tako opazno morda tudi zaradi naboja derbija. Je pa treba upoštevati, da imamo takšen profil igralcev. Ne gre čez noč, da se fantje prelevijo v fajtersko ekipo. Morali bomo delati na tem, se pa zavedamo, da skupno še nismo na tisti ravni, kot si želimo," je prepričan nekdanji pomočnik selektorja Matjaža Keka.

Martin Milec FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Gostitelji so kaznovali napaki in dvakrat zatresli mariborsko mrežo. Ob igralcu več nato tudi več terenske prevlade za mariborsko moštvo, toda upanje o preobratu je dokončno zamrlo z razveljavljenim golom Benjamina Tetteha. "Če nisi pravi, te nogomet ne nagradi. Imeli smo nekaj priložnosti, sicer smo zabili gol, a je bil prekršek. Sodnik je pojasnil, da je Tetteh previsoko dvignil nogo. Če bi zadeli, bi morda lahko v končnici obrnili tekmo. Prihajali smo s precejšnjim številom igralcev v zaključke akcij, vendar nekoliko preveč statično. Treba je čim prej pozabiti to izkušnjo in se usmeriti k naslednjim izzivom."

Ligaško tekmovanje se nadaljuje z novim gostovanjem. V soboto gredo Mariborčani v Koper, tokrat s slabšo popotnico. "Treba je preveriti, ali je dvoboj s Primorjem pustil kakšne posledice v obliki poškodb. Nato sledi temeljita priprava na gostovanje v Kopru. Ko so zmage, si, razumljivo, vesel. Ko pride do poraza, se vidi odziv, kdo zmore odgovoriti na pravi, odločen način. Ena slaba tekma ne more pokvariti celotne podobe in razvrednotiti dosedanjega truda. Sezona je dolga, z nekaterimi ekipami se bomo pomerili trikrat, z vsemi še po dvakrat. Na koncu sezone pa bomo potegnili črto in se bo videlo, kje bomo, kaj smo počeli," je bil po porazu v Novi Gorici izčrpen mariborski strateg.