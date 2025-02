Cesar: Igralcem sem takoj dejal, da se ne smejo obremenjevati z zaostankom za Olimpijo

Mariborčani tako ohranjajo stik z vodilno Olimpijo in so še četrto tekmo zaporedoma neporaženi. Za zmaji zaostajajo šest točk, pred Celjani pa imajo sedaj osem točk naskoka. "Za nami je zelo zahtevna preizkušnja, kar smo tudi pričakovali. Pred tekmo sem dejal igralcem, da morajo biti potrpežljivi v obeh fazah igre in zaslužijo si čestitke za prikazano. Preživeti takšen izpit ni bilo lahko, zasluženo se lahko poveselijo in uživajo do naslednjega treninga," je po štajerskem derbiju za uradno klubsko spletno stran izpostavil Boštjan Cesar . Zmaga ima dvojno težo: po 4. decembru 2021 z gostovanja v Celju s polnim izkupičkom.

"Zmeraj se podirajo kakšni rekordi. Slišal sem, da Maribor že dolgo ni zmagal v Celju, in to spoznanje ima še dodaten pomen. Vsaka tekma, ki jo zmagaš, veliko pomeni. Celjani so branilci naslova, zato je zmaga v štajerskem derbiju še slajša. Še posebej pa nas veseli, da smo jo proslavili s tolikšnim številom gledalcev, ki so nas prišli spodbujat v Celje," je še dejal 42-letni Ljubljančan na začasnem delu v Mariboru.

"Ne morem gledati za nazaj. Igralcem sem dejal že ob prihodu, da se ne smejo obremenjevati s preteklostjo in z lestvico, z zaostankom za Olimpijo. Moramo gledati le nase, tudi v prihodnje bo naša miselnost od tekme do tekme. Če bomo tako nadaljevali, sem prepričan, da lahko zaostanek zmanjšamo in ga tudi izničimo."

Sestavljanje novega igralskega mozaika bo še dolgo in zahtevno, toda prve poteze so zelo obetavne. "Ozračje v slačilnici je zelo dobro, kar nas dodatno povezuje, pa so rezultati. Ko imaš pozitiven izkupiček, je, razumljivo, to lažje doseči. Že na pripravah sem začutil pravo energijo, ni bilo zapletov, čeprav so bile dolge in naporne. Tukaj pa moram izpostaviti vlogo starejših, izkušenih igralcev. Pomagali so novincem pri prilagajanju, ki so se tudi po njihovi zaslugi tako hitro vklopili v novo okolje. Igralci vedo, kaj zahtevam od njih. Dokazujemo, da smo ustvarjalni v igri, in prihajamo v priložnosti. Proti Domžalam smo imeli več kot 20 udarcev, tokrat štiri ali pet, a smo zadeli dvakrat. Ekipa raste, kemija je prava. Prilagajamo se tudi tekmecem, zavedamo se, da ne smemo takoj na glavo. Da smo preživeli takšen test, je bilo zelo pomembno," je bil za spletno stran vijoličastih izčrpen Ljubljančan.

Krajnc: Na vsaki tekmi gremo po tri točke, obakrat nam je uspelo. Obakrat zasluženo

"Vedeli smo, da bo težko priti do točk. Taktično smo se odlično pripravili, se zavedali, da se bomo kdaj med tekmo znašli tudi v podrejenem položaju, toda z borbeno igro od prvega do zadnjega posameznika smo zasluženo prišli do uresničitve cilja," je za uradno spletno stran mariborskega kluba dejal branilec Luka Kranjc. Dve tekmi in šest točk – dober napovednik mariborske pomladi.