Cesar mane roke po prvi uradni zmagi: Čestitke fantom, odigrali so popolno tekmo

Hkrati je drugič na osmih medsebojnih tekmah ugnala Makedonce, ki so tako še brez točke v skupini, medtem ko ima Slovenija zdaj štiri. Švica je po zmagi na Škotskem pri šestih, Otočani pa so ostali pri eni točki. Slovenija bo igranje v ligi B in v skupini B1 nadaljevala 3. oktobra, ko bo gostovala pri Švicarjih, 6. oktobra pa pri Škotih. Za konec bo 13. novembra gostila Švico, 16. novembra pa bo gostovala v Skopju.
Selektor Boštjan Cesar je znova malce posegel v začetno enajsterico. V zvezno vrsto je od začetka poslal Sandija Lovrića, na krilo Tjaša Begića, v napad pa Žana Vipotnika. Vsi drugi so začeli že tekmo s Škotsko, tudi Vanja Drkušić, ki je zaradi krčev predčasno končal sobotni obračun.
Domača zasedba je imela večji del prvega polčasa terensko pobudo, tudi drugi del je začela z lepo priložnostjo. V 55. pa je Slovenija le zadela in povedla, ko je žogo malce z desne strani kazenskega prostora v mrežo poslal Lovrić.
V teh trenutkih so imeli gostitelji vse bolj ali manj pod nadzorom, si pripravili še dve, tri obetavne akcije, v 70. minuti je Vipotnik zadel, a iz očitnega prepovedanega položaja. Potem pa so se odločneje v napad pognali tudi izbranci Goceja Sedloskega, a so jih Slovenci kaznovali v 83. minuti z lepim protinapadom.
Šturm je lepo podal v globino do vtekajočega Aljoše Matka, ki je prišel pred Dimitrievskega in ga ugnal za 2:0. Jan Oblak je imel v vratih Slovenije malo dela, toda v 84. minuti dobro posredoval po nevarni akciji gostov ter znova ohranil mrežo nedotaknjeno.
"Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapovrstjo ohranili mrežo nedotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli. Nekaj grenkega priokusa je bilo po prvi priložnosti Žana Vipotnika, ampak smo bili mirni. Čestitke fantom, odigrali so popolno tekmo. Moramo rasti iz tekme v tekmo, ne sme biti nobene evforije. Igrali smo proti dobri ekipi, ki pa vendarle ne sodi v sam vrh," je po prvi zmagi na uradnih tekmah kot slovenski selektor dejal Boštjan Cesar.
Manj zadovoljen je bil kakopak prvi trener Makdoncev, nekdanji odlični nogometaš Goce Sedloski: "Najprej čestitam Sloveniji za zmago. Moji igralci so dali vse od sebe, tudi proces pomlajevanja se ne bo ustavil. Nekateri so prvič igrali na takšni tekmi in so pustili srce na igrišču. Poraz boli, ampak je boljši kot proti Švici. Drži, da nismo dosegli gola, smo pa imeli nekaj lepih priložnosti. Čez tri dni je nova tekma, poskusili se bomo spočiti in dati še enkrat vse od sebe tudi na tistem obračunu s Škotsko."
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