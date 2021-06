Cesar na selektorskem stolčku debitiral z zmago

Nogometna reprezentanca do 18 let je v hrvaškem Svetem Martinu na Muri odigrala prvo od dveh prijateljskih tekem. Varovanci Boštjana Cesarja so bili z rezultatom 3:1 boljši od selekcije Saudove Arabije do 20 let. Mlada reprezentanca, ki jo jeseni čakajo kvalifikacije za mladinsko evropsko prvenstvo, bo na mednarodnem turnirju na Hrvaškem odigrala še eno tekmo. V torek se bo pomerila z domačini.

icon-expand Boštjan Cesar FOTO: Damjan Žibert Boštjan Cesar je ob debiju na selektorski klopi vknjižil zmago. Slovenci so selekcijo Saudove Arabije ugnali z rezultatom 3:1. Igralci prihajajo iz dvanajstih različnih klubov, največ iz Domžal. Med reprezentanti so tudi štirje nogometaši, ki se dokazujejo pri tujih klubih, in sicer Domen Zajšek (Roma), Enej Marsetić (Parma), Žan Jevšenak (Benfica) in Matjaž Samo (SPAL). Mreža Savdijcev se je prvič tresla v 20. minuti, po podaji Toma Kljuna je bil uspešen kapetan Marcel Ratnik. Prekmurec je bil sicer edini v slovenski zasedbi, ki je odigral celotno srečanje. Vodstvo je trajalo osem minut, tekmec je izenačil v 28. minuti, Abdullah Hadi Radif pa je postavil izid prvega polčasa. V nadaljevanju dvoboja je priložnost za igro dobilo še deset slovenskih rezervistov. V 64. minuti, deset minut po tem, ko je zakorakal na zelenico, je za novo vodstvo Slovenije zadelTjaš Begić. Končni izid obračuna je v izdihljajih tekme postavil Žan Bunič. Selekcija selektorja Cesarja, ki jo jeseni čakajo kvalifikacije za mladinsko evropsko prvenstvo, bo na mednarodnem turnirju v Svetem Martinu na Muri odigrala še eno tekmo. V torek se bo pomerila z domačini Hrvati. icon-expand