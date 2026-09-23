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Nogomet

Cesar naposled vpoklical še vratarja Lebana

Brdo pri Kranju, 23. 09. 2026 14.21 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA B.B.
Izjemna obramba Žan-Luka Lebana.

Slovenska nogometna reprezentanca nadaljuje priprave na sobotno tekmo evropske lige narodov proti Škotski. Selektor Boštjan Cesar je danes vpoklical še vratarja Žana Luka Lebana, ki je opozoril nase z odlično predstavo v evropski ligi v dresu Celja proti Bayerju iz Leverkusna, je na spletni strani sporočila Nogometna zveza Slovenije.

Žan Luka Leban in ostali reprezentanti imajo pred prvo tekmo dovolj časa za pripravo, ritem vadbe pa je prilagojen tudi obremenitvam, ki so jih imeli posamezniki ob koncu tedna v svojih klubih.

"To reprezentančno okno je za nas nekoliko specifično. Po dolgem času prvo tekmo igramo šele v soboto, tako da imamo dovolj časa za temeljito pripravo, obenem pa tudi za regeneracijo fantov, ki so bili pretekli konec tedna bolj obremenjeni," je po dopoldanskem treningu povedal Vanja Drkušić.

Žan-Luk Leban
Žan-Luk Leban
FOTO: NK Celje

Branilec slovenske reprezentance je dodal, da igralci, ki v klubskem okolju v zadnjem obdobju niso veliko igrali, na treningih opravijo nekoliko več dela: "Tisti, ki za svoje klube nismo igrali veliko, delamo nekoliko več. Vse poteka po načrtu, zadovoljni smo s tem, kako smo videti, pred nami pa so še trije treningi."

Drkušić je poleti zamenjal klubsko sredino in iz Zenita odšel na posojo k Espanyolu. V Španiji za zdaj ne dobiva veliko igralnih minut, zato vidi reprezentančni zbor tudi kot priložnost, da znova ujame tekmovalni ritem.

"Poleti se je moj klubski status spremenil. Moja želja je bila, da se vrnem v Evropo in se skušam pokazati v najboljši luči. Videli bomo, kako se bodo stvari odvijale naprej. Ta reprezentančni zbor je zame prišel v idealnem trenutku, da se znova pokažem in odigram nekaj tekem. Upam, da se bo nato uredil tudi moj klubski status," je dejal osrednji branilec.

Vipotnik v odlični formi

Pestro poletje je tudi za Žanom Vipotnikom. Slovenski napadalec je kot najboljši strelec Swanseaja vzbudil precej zanimanja in v javnosti se je veliko govorilo o morebitnem prestopu, a je ostal član valižanskega kluba. Zdaj je, kot pravi, popolnoma osredotočen na obveznosti pri Swanseaju in slovenski reprezentanci.

"Poletje je bilo s psihološkega vidika precej pestro, vendar sem ostal v Swanseaju. Zdaj sem popolnoma osredotočen na ta klub in seveda na reprezentanco. V klubu smo dobro začeli sezono in upam, da bomo tako tudi nadaljevali," je dejal Vipotnik.

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Del priprav pred začetkom klubske sezone je sicer izpustil, kar je vplivalo tudi na njegovo minutažo v uvodnem delu sezone.

Vipotnik se veseli tudi nekoliko drugačnega reprezentančnega ritma, saj Slovenijo v enem oknu čakajo kar štiri tekme. "To bo za nas nova izkušnja. Pred nami so štiri tekme v eni reprezentančni akciji, kar bo zagotovo zanimivo. Ponuja se precej možnosti za igranje, kar je za igralce dobro. Upam, da bomo to čim bolje izkoristili in si priigrali čim boljše izhodišče za zadnji dve tekmi."

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Zadovoljen je tudi z dosedanjim delom na reprezentančnih pripravah. Močna in izenačena je tudi konkurenca v slovenskem napadu, potem ko je zaradi poškodbe odpadel Benjamin Šeško.

Vipotnik poudarja, da je to lahko za reprezentanco le pozitivno. "Konkurenca v napadu je velika, saj vsi dosegamo zadetke. To je dobro za ekipo in tudi za selektorja, saj ima na voljo več možnosti. Upam, da bo tisti, ki bo dobil priložnost, to tudi izkoristil in se dokazal."

Prvi tekmec Slovenije bo Škotska, pred katero ima Vipotnik veliko spoštovanja, a hkrati verjame v možnosti slovenske izbrane vrste. "Škoti so zelo dobra reprezentanca. Imajo kakovost, bili so na svetovnem prvenstvu, njihovi igralci pa nastopajo za zelo dobre klube. Pred nami je zahtevna in čvrsta tekma, vendar verjamem, da lahko tudi mi s pomočjo naših navijačev pridemo do dobrega rezultata," je za konec dejal Vipotnik.

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nzs Žan Luka Leban Vanja Drkušić slovenija kvalifikacije

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