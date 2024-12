Cesar: Nerad govorim o sodnikih, me pa moti, če ne veljajo enaka merila za nas in tekmece

Aktualni slovenski podprvaki iz Maribora na zadnjih treh tekmah ne poznajo zmage. Poraz (Primorje) in remija (Olimpija in Koper) pregovorno brezpogojno zvestih in ravno tako zahtevnih navijačev vijoličastih bržkone niso zadovoljili. Mariborčani, ki jih vodi Ljubljančan Boštjan Cesar, so bili po tekmi na Obali nezadovoljni z nekaterimi sodniškimi odločitvami ...

Na Obali sta se merila tekmeca, ki sta pogrešala kar nekaj nogometašev. Med drugimi Oliver Bogatinov ni mogel računati na kaznovana Felipeja Curcia in Ahmeda Sidibeja ter poškodovana Sandra Jovanovića in Petra Petriška, Boštjan Cesar pa na poškodovane Ažbeta Juga, Josipa Iličića, Martina Milca, Karola Borysa, Andreja Souso, Žana Meška in Adama Rasheeda. Zasedbi nista pokazali posebej navdahnjene igre.

V taboru Maribora težko razumejo, da se v 83. minuti tekme v Kopru po prekršku nad Žigo Repasom ni oglasil VAR.

Lep zadetek Benjamina Tetteha in velika napaka Blaža Vrhovca sta poskrbela za končni razplet. Maribor in Koper ostajata točkovno izenačena na drugem in tretjem mestu. "Fantje so odigrali odličen prvi polčas, nadzorovali igro s fenomenalnim golom Tetteha. V drugem smo imeli možnost, da zaključimo zgodbo in odločimo tekmo z drugim golom, ko so bili tekmeci v želji po izenačenju bolj napadalno usmerjeni. Nato se je zgodila napaka, ki je privedla do izenačenja. S točko seveda nisem zadovoljen, sem pa z odnosom do igre in s tem, kar so fantje prikazali na igrišču," je po remiju v Kopru za uradno spletno stran vijoličastih dejal Boštjan Cesar.

Po trenerjevih napovedih se je moštvo odzvalo po porazu proti Primorju. Kar je želel glede bojevitosti, agresivnosti, je, kot 42-letni Ljubljančan sporoča uradni klubski spletni strani Maribora, dobil. "Že od prvega treninga naprej, ko smo se spet zbrali, so se igralci odzvali, to pokazali tudi na tekmi, z ustrezno željo po zmagi. Se pa v nogometu včasih zgodi, da nisi ustrezno nagrajen, ko si boljši. Ob tem se nam dogaja že kar nekaj tekem, da prihajamo v kazenski prostor, a ne zaključujemo akcij z zadetki. Tudi to bo prišlo. Moramo vztrajati na svoji poti, nadaljevati z delom in izboljšati učinkovitost."

V taboru aktualnih slovenskih podprvakov, kot pišejo na njihovi uradni spletni strani, pa tokrat niso mogli mimo komentiranja sojenja. "Nerad govorim o sodnikih, doslej nisem, me pa moti, če ne veljajo enaka merila za nas in nasprotne ekipe. Obstaja VAR, ki se lahko oglasi in omogoča ogled situacij. Oglasil se je proti Primorju, v našo škodo. Verjamem, da bi se moral tudi tokrat," je prepričan zagrizeni Ljubljančan na začasnem delu v štajerski prestolnici.

Nova priložnost za Maribor bo prihodnjo nedeljo, ko sledi še zadnje dejanje jesenskega dela. Tekma proti Nafti v Ljudskem vrtu bo zelo pomembna v boju za boljše izhodišče pred spomladanskim delom prvenstva. "Na vsaki tekmi gremo po tri točke, ta miselnost se ne bo spremenila. Smo v zaostanku na lestvici, a vemo, da tudi večje razlike niso bile nenadomestljive. Želim si, da so igralci zdravi in da imamo vse ali veliko večino na razpolago. Ne gledam negativno na situacijo v boju za vrh, je pa res, da moramo začeti zmagovati."