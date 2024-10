Cesar ni več Kekov pomočnik, je naslednja postaja Maribor?

"Nogometna zveza Slovenije se Boštjanu Cesarju zahvaljuje za opravljeno delo in mu želi veliko uspehov na nadaljnji športni poti," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost.

Dosedanji pomočnik selektorja Matjaža Keka se je odločil za nov izziv, saj je kandidat za naslednika Anteja Šimundže na trenerskem mestu Maribora. "To so stvari, ki se dogajajo. Življenje gre naprej. kdaj, kako in kam, pa je odločitev in odgovornost vsakega posameznika. Glede na to, da sem bil že nekajkrat v tem položaju, je brez pomena, da me sprašujete o tem," je Cesarjev odhod, kot piše STA, pokomentiral Kek.