Nogomet

Cesar o Sloveniji: Nimamo igralcev, ki bi lahko sami rešili tekmo

Brdo pri Kranju, 30. 03. 2026 16.24 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
A.M. J.L. STA
Radenko Mijatović in Boštjan Cesar

Po porazu proti Madžarski z 1:0 bo Slovenija na drugem prijateljskem gostovanju v torek igrala proti Črni gori. Slovenski selektor Boštjan Cesar meni, da so bile določene stvari ob njegovem selektorskem krstu dobre, a poudarja, da je lahko vedno še boljše.

Slovenska nogometna reprezentanca je zadnjo zmago vknjižila junija lani, ko je na pripravljalni tekmi premagala Bosno. Sledile so kvalifikacije za svetovno prvenstvo, v katerih so Slovenci štirikrat remizirali in dvakrat izgubili, po menjavi selektorja pa zdaj na prijateljski tekmi morali priznati premoč še madžarski izbrani vrsti.

Zmaga na torkovem obračunu v Podgorici bi bila posledično zelo dobrodošla. "Najsrečnejši bi bil, da imamo vse zdrave igralce in začnemo zabijati na vsaki tekmi. Na prejšnji tekmi smo zadeli, a iz malenkostnega prepovedanega položaja, tudi Andraž Šporar je imel čisto priložnost ... Ne moremo pa pričakovati od Slovenije, da bo imela 10 do 15 priložnosti na tekmo proti takšnim tekmecem, kot so zdaj ali v Ligi narodov," je glede učinkovitosti povedal Boštjan Cesar.

Boštjan Cesar
Boštjan Cesar
FOTO: Luka Kotnik

Kot je poudaril, si v Črni gori želi več kot v Budimpešti. "Hočem boljše, vedno je lahko boljše. Nekatere stvari so bile dobre na tekmi z Madžarsko, sploh v prvem polčasu," pravi Cesar, ki je priznal, da bo v Podgorici tudi malce premešal ekipo v primerjavi s prejšnjo tekmo: "Hočem, da igramo tako, kot smo na evropskem prvenstvu 2024. Nimamo igralcev, ki bi lahko individualno rešili tekmo. Moramo vsi skupaj delati. Na zadnji tekmi smo na trenutke prehitro dajali žoge naprej in jih izgubljali ter bili posledično pod pritiskom. Ne gre pa čez noč in z vsakim treningom bo bolje."

Pravi, da je atmosfera v reprezentanci odlična, dodatno pa jo lahko izboljša morebitna zmaga s Črno goro: "Izidi so pomembni. Imamo izvrstno vzdušje, toda pika na i so izidi."

nogomet slovenija slovenska nogometna reprezentanca boštjan cesar

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
30. 03. 2026 17.51
Če bo kakšen odmeven rezultat.....bo samozaupanje vrnjeno.
Odgovori
0 0
r h
30. 03. 2026 17.46
SLO bula žula na vseh področjih. Tako je to, ko so povsod pezdeti zraven
Odgovori
0 0
Pismonosa
30. 03. 2026 17.46
Zdaj pa tako, malo že ta človek najeda ljudi iz igre, kaže samo s prstom naokoli, ničelna samoodgovornost in nepoznavanje sistema, naš Zahovič je vsaj pozornost prevzel nase in vsi so govorili o njem in ga blatili, tako se je lahko ekipa pripravljala v miru za dalje, evo ti Cesar poštar te nebo zaj nič kasiro za igro. Drugi iz igre se ti smejijo verjemi. Drugič nebo spet Šeškoja, če boš tak nadaljeval, kr ga bo uho bolelo, bodo javili iz MUTD.
Odgovori
0 0
suleol
30. 03. 2026 17.37
ja kako nimamo seska dej v75 not ane
Odgovori
0 0
TheJuniKorn
30. 03. 2026 17.34
Iz katerega jarka je ta prlezu?!
Odgovori
0 0
RUBEŽ
30. 03. 2026 17.13
In trenutno imamo še največji problem, selektor. TA NI SPOSOBEN VODITI KLUBA, KAJ ŠELE REPREZENTANCE.
Odgovori
+1
1 0
TheJuniKorn
30. 03. 2026 17.34
Bravo ++++, samo kaj nimamo, v naprej podajanje izgovorov.
Odgovori
0 0
