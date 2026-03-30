Cesar o Sloveniji: Nimamo igralcev, ki bi lahko sami rešili tekmo

Slovenska nogometna reprezentanca je zadnjo zmago vknjižila junija lani, ko je na pripravljalni tekmi premagala Bosno. Sledile so kvalifikacije za svetovno prvenstvo, v katerih so Slovenci štirikrat remizirali in dvakrat izgubili, po menjavi selektorja pa zdaj na prijateljski tekmi morali priznati premoč še madžarski izbrani vrsti.

Zmaga na torkovem obračunu v Podgorici bi bila posledično zelo dobrodošla. "Najsrečnejši bi bil, da imamo vse zdrave igralce in začnemo zabijati na vsaki tekmi. Na prejšnji tekmi smo zadeli, a iz malenkostnega prepovedanega položaja, tudi Andraž Šporar je imel čisto priložnost ... Ne moremo pa pričakovati od Slovenije, da bo imela 10 do 15 priložnosti na tekmo proti takšnim tekmecem, kot so zdaj ali v Ligi narodov," je glede učinkovitosti povedal Boštjan Cesar .

Kot je poudaril, si v Črni gori želi več kot v Budimpešti. "Hočem boljše, vedno je lahko boljše. Nekatere stvari so bile dobre na tekmi z Madžarsko, sploh v prvem polčasu," pravi Cesar, ki je priznal, da bo v Podgorici tudi malce premešal ekipo v primerjavi s prejšnjo tekmo: "Hočem, da igramo tako, kot smo na evropskem prvenstvu 2024. Nimamo igralcev, ki bi lahko individualno rešili tekmo. Moramo vsi skupaj delati. Na zadnji tekmi smo na trenutke prehitro dajali žoge naprej in jih izgubljali ter bili posledično pod pritiskom. Ne gre pa čez noč in z vsakim treningom bo bolje."

Pravi, da je atmosfera v reprezentanci odlična, dodatno pa jo lahko izboljša morebitna zmaga s Črno goro: "Izidi so pomembni. Imamo izvrstno vzdušje, toda pika na i so izidi."