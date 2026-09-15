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Nogomet

Cesar objavil seznam igralcev za začetek lige narodov

Brdo pri Kranju, 15. 09. 2026 11.30 pred 32 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA
Boštjan Cesar

Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajrića in Marcela Ratnika zraven Žan Zaletel, v napadu pa je novinec Nik Prelec.

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Slovenija, 56. na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife, bo igranje v ligi B v skupini B1 začela 26. septembra doma proti Škotski (15.00), 29. septembra bo gostila Makedonce (20.45), 3. oktobra bo gostovala pri Švicarjih (20.45), 6. oktobra pa pri Škotih (20.45). Za konec bo 13. novembra gostila Švico (20.45), 16. novembra pa bo gostovala v Skopju (20.45).

Radenko Mijatović in Boštjan Cesar
Radenko Mijatović in Boštjan Cesar
FOTO: Luka Kotnik

"Seznam je nekoliko drugačen. Vemo, da smo marca in junija igrali prijateljske tekme, tokrat pa gre zares. Pred nami so štiri tekme, zato sem poklical nekaj več igralcev. Vsi bodo imeli možnost za dokazovanje. Pri izbiri igralcev sem gledal več faktorjev, na prvem mestu pa je trenutna forma," je povedal Boštjan Cesar, ki je imel največ dvomov oziroma težav s sestavo obrambne vrste zaradi Bajrićeve in Ratnikove poškodbe.

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Slovenci so se s Škotsko, 42. na lestvici Fife, nazadnje pomerili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 ter igrali neodločeno 2:2 in izgubili z 0:1. Z Makedonci, 69. na svetovni lestvici, so Slovenci nazadnje srečali v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 ter tudi vpisali poraz (1:2) in remi (1:1). S Švico, 14. na lestvici Fife, pa so nazadnje igrali v kvalifikacijah za SP 2026 ter iztržili remi (0:0) in poraz (0:3).

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: Luka Kotnik

V ligi narodov bo zmagovalka skupine B1 napredovala v ligo A, drugouvrščeno čakajo dodatni boji za napredovanje, tretjeuvrščeno dodatni boji za obstanek, zadnja ekipa pa izpade v ligo C. Cesar bo reprezentante zbral v ponedeljek na Brdu, kjer bodo opravili tudi večino treningov.

Seznam Slovenije:
- vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Igor Vekić (Rijeka), Matevž Vidovšek (Olimpija);

- branilci: Jaka Bijol (Leeds), Žan Karničnik (Maribor), Erik Janža (Gornik Zabrze), Vanja Drkušić (Espanyol), David Brekalo (Orlando City), David Zec (Holstein Kiel), Srđan Kuzmić (Lorient), Jošt Urbančič (Olimpija), Žan Zaletel (Viborg);

- vezisti: Benjamin Verbič (Celje), Adam Gnezda Čerin (Al Wahda), Sandi Lovrić (Udinese), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Tomi Horvat (Bristol), Tamar Svetlin (St. Etienne), Mark Zabukovnik (Celje), Tjaš Begić (Sampdoria);

- napadalci: Andraž Šporar (Slovan Bratislava), Benjamin Šeško (Manchester United), Žan Vipotnik (Swansea), Danijel Šturm (Slavia Praga), Aljoša Matko (Ujpest), Nik Prelec (Jagiellonia).

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KOMENTARJI6

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borjac
15. 09. 2026 12.03
Cesar je uslužbenec balkanske nogometne mafije , tako kot je bil Kek in seveda predsednik NZS Radenko , ....Cesar kliče tiste , katere dobi napisane na listku , ... nima obrambnih igralcev ??? v Parmi igra v obrambi Drobnič 20 let , ki je bil v pretekli sezoni proglašen za najboljšega obrambnega igralca v Primaveri Italije , Topaloviča pa noče in NOČE niti videti tale Cesar , kaj mogoče Luka ni vplačal v balkansko blagajno ?? pri štirih izrednih napadalcih Šporar , Šeško , Vipotnik , Šturm .... Cesar vpokliče nekoga iz Poljske lige Preleca , zakaj ?? ukaz !!! ne pokliče pa ofenzivnega vezista Topaloviča ??? Cesar vpokliče igralce v Slovensko reprezentanco ČE MU JIH NAPIŠEJO NA LISTEK ... sramota , pa vendar jaz imam Slovenijo rad in bom zmeraj držal za mojo domovino , za kakšno domovino pa držita Cesar in Radenko pa ne vem ??'
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+1
1 0
SpamEx
15. 09. 2026 12.02
4 napadalci so razpoloženi sigurno
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0 0
RUBEŽ
15. 09. 2026 11.51
Iz te moke ne bo kruha. Sigurno. Cesar in Zorman najslabša selektorja po znanju v svojih športih.
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0 0
gullit
15. 09. 2026 11.41
Spet ni povabil Luko Topaloviča, čeprav redno sedaj igra, tako da jaz res ne razumem te slo mafije? Mladi fant pojdi raje igrati za drugo državo, če si pameten. Slovenija se ti je odrekla očitno.
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+2
2 0
borjac
15. 09. 2026 11.50
Cesar očitno sledi poti Balkanske mafije , katere so že prej sledil Kek in predsednik NZS Mijatović , sramoten odnos do domovine , če jo tale dva Cesar in Radenko sploh imata , pravi da nima obrambnih igralcev ??? v Parmi igra obrambni igralec Drobnič , ki je bil v pretekli sezoni najboljši obrambni igralec mladinske u-21 Italijanske lige
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+1
1 0
gullit
15. 09. 2026 11.58
Drži, verjetno se za denarno uslugo odrečejo nogometašem, da prepustijo igralce drugim reprezentancam. Banda
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0 0
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