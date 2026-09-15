Cesar objavil seznam igralcev za začetek lige narodov

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Slovenija, 56. na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife, bo igranje v ligi B v skupini B1 začela 26. septembra doma proti Škotski (15.00), 29. septembra bo gostila Makedonce (20.45), 3. oktobra bo gostovala pri Švicarjih (20.45), 6. oktobra pa pri Škotih (20.45). Za konec bo 13. novembra gostila Švico (20.45), 16. novembra pa bo gostovala v Skopju (20.45).

Radenko Mijatović in Boštjan Cesar FOTO: Luka Kotnik

"Seznam je nekoliko drugačen. Vemo, da smo marca in junija igrali prijateljske tekme, tokrat pa gre zares. Pred nami so štiri tekme, zato sem poklical nekaj več igralcev. Vsi bodo imeli možnost za dokazovanje. Pri izbiri igralcev sem gledal več faktorjev, na prvem mestu pa je trenutna forma," je povedal Boštjan Cesar, ki je imel največ dvomov oziroma težav s sestavo obrambne vrste zaradi Bajrićeve in Ratnikove poškodbe.

Slovenci so se s Škotsko, 42. na lestvici Fife, nazadnje pomerili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 ter igrali neodločeno 2:2 in izgubili z 0:1. Z Makedonci, 69. na svetovni lestvici, so Slovenci nazadnje srečali v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 ter tudi vpisali poraz (1:2) in remi (1:1). S Švico, 14. na lestvici Fife, pa so nazadnje igrali v kvalifikacijah za SP 2026 ter iztržili remi (0:0) in poraz (0:3).

Benjamin Šeško FOTO: Luka Kotnik