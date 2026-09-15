Cesar objavil seznam igralcev za začetek lige narodov

Slovenija, 56. na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife, bo igranje v ligi B v skupini B1 začela 26. septembra doma proti Škotski (15.00), 29. septembra bo gostila Makedonce (20.45), 3. oktobra bo gostovala pri Švicarjih (20.45), 6. oktobra pa pri Škotih (20.45). Za konec bo 13. novembra gostila Švico (20.45), 16. novembra pa bo gostovala v Skopju (20.45).
"Seznam je nekoliko drugačen. Vemo, da smo marca in junija igrali prijateljske tekme, tokrat pa gre zares. Pred nami so štiri tekme, zato sem poklical nekaj več igralcev. Vsi bodo imeli možnost za dokazovanje. Pri izbiri igralcev sem gledal več faktorjev, na prvem mestu pa je trenutna forma," je povedal Boštjan Cesar, ki je imel največ dvomov oziroma težav s sestavo obrambne vrste zaradi Bajrićeve in Ratnikove poškodbe.
Slovenci so se s Škotsko, 42. na lestvici Fife, nazadnje pomerili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 ter igrali neodločeno 2:2 in izgubili z 0:1. Z Makedonci, 69. na svetovni lestvici, so Slovenci nazadnje srečali v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 ter tudi vpisali poraz (1:2) in remi (1:1). S Švico, 14. na lestvici Fife, pa so nazadnje igrali v kvalifikacijah za SP 2026 ter iztržili remi (0:0) in poraz (0:3).
V ligi narodov bo zmagovalka skupine B1 napredovala v ligo A, drugouvrščeno čakajo dodatni boji za napredovanje, tretjeuvrščeno dodatni boji za obstanek, zadnja ekipa pa izpade v ligo C. Cesar bo reprezentante zbral v ponedeljek na Brdu, kjer bodo opravili tudi večino treningov.
Seznam Slovenije:
- vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Igor Vekić (Rijeka), Matevž Vidovšek (Olimpija);
- branilci: Jaka Bijol (Leeds), Žan Karničnik (Maribor), Erik Janža (Gornik Zabrze), Vanja Drkušić (Espanyol), David Brekalo (Orlando City), David Zec (Holstein Kiel), Srđan Kuzmić (Lorient), Jošt Urbančič (Olimpija), Žan Zaletel (Viborg);
- vezisti: Benjamin Verbič (Celje), Adam Gnezda Čerin (Al Wahda), Sandi Lovrić (Udinese), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Tomi Horvat (Bristol), Tamar Svetlin (St. Etienne), Mark Zabukovnik (Celje), Tjaš Begić (Sampdoria);
- napadalci: Andraž Šporar (Slovan Bratislava), Benjamin Šeško (Manchester United), Žan Vipotnik (Swansea), Danijel Šturm (Slavia Praga), Aljoša Matko (Ujpest), Nik Prelec (Jagiellonia).
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