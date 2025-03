Cesar: Od prve do zadnje minute smo diktirali tempo in zasluženo zmagali

V tretjem poskusu smo vendarle dobili zmagovalca večnega derbija med Mariborom in Olimpijo, na Ljudskem vrtu so z 1:0 slavili Štajerci. Olimpija je bila večino tekme v podrejenem položaju, saj si ni uspela priigrati večjih priložnosti, zato trener domačih Boštjan Cesar zmago ocenuje za več kot zasluženo. Ob tem pa nekdanji slovenski reprezentant ne skriva ponosa nad igro, ki so jo pokazali njegovi varovanci.

Maribor - Olimpija FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Zelo sem ponosen na fante, kako so odigrali do prve do zadnje minute. Zelo sem ponosen na navijače, ki so verjeli v zmago in tudi na dejstvo, da sem lahko trener takšnega Maribora, da celo mesto živi za tekmo. Vse čestitke fantom," je pohvale po zmagi delil trener Maribora Boštjan Cesar. "Vedel sem, da bo Olimpija odigrala svojo tekmo, da bo zaprta, ker so mislili, da ne bomo zadeli. Lahko bi zadeli še prej in bi bila lahko zmaga še višja. Od prve do zadnje minute smo diktirali tempo in zasluženo zmagali," je tekmo komentiral Cesar in obenem izpostavil, da si Olimpija prav po zaslugi odlične kolektivne igre in dobre predstave obrambnih igralcev ni priigrala niti ene priložnosti.

Nekdanjega slovenskega reprezentanta ni zaskrbelo niti, ko je bil z igrišča po drugem rumenem kartonu poslan Bartug Elmaz in so bile moči na igrišču vsaj številčno znova izenačene. "Nadzirali smo tekmo, tudi, ko smo igrali enajst na enajst. Verjel sem v ekipo, da bo zdržala do konca." Cesar z vsakim dnevom opaža napredek in verjame, da so njegovi fantje na pravi poti. "Ekipa raste iz dneva v dan, iz tekme v tekmo. Fantje hočejo delati, poslušajo, verjamejo, celotno osebje in klub verjame v njih, oni pa so dokazali, da dozorevajo. Vsak, ki igra, da svoj maksimum in danes se jim je to obrestovalo z zasluženo zmago." Mariborčani so za vodilnimi zmaji zaostajali že za devet točk, z zmago nad Olimpijo pa so Štajerci Ljubljančanom približali na tri točke in se s tem znova vmešali v boj za naslov prvaka. Naslednje tekme bodo zelo pomembne, toda 42-letnik verjame, da njegova ekipa ne bo popustila.

Trener Maribora Boštjan Cesar in pomočnik Aleksandar Radosavljević FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Sami smo zakrivili to, da smo zaostajali za veliko točk in sami tudi storili potrebno, da smo se približali Olimpiji. Nihče nam ne bo podaril točke, sami odločamo o svoji usodi in mislim, da tudi igralci rastejo in ne bo nobenega popuščanja v naslednjih dneh, res pa je, da nas čakajo dve izjemno težki tekmi, toda osredotočenost ostaja." Nad izidom tekme in stanjem na lestvici je bil navdušen tudi strelec edinega zadetka Hilal Soudani. "Čestitam navijačem, ki so nam prišli pomagat, čestitam soigralcem, dobili smo zelo pomembno tekmo. Trda tekma, to je pač derbi. Moraš biti potrpežljiv, borben. Bil je pravi derbi z golom, navijači, rdečima kartonoma, vse je imel. Najpomembneje je, da je Maribor zmagal in prišel bližje Olimpiji. Zaostajali smo že za devet točk, zdaj zaostajamo za tri. Tako smo blizu, je pa tekem še veliko, šli bomo korak za korakom," je za Šport TV povedal Alžirec. Razumljivo so bili slabše razpoloženi v ljubljanskem taboru. "Najprej moramo čestitati nasprotniku. Zadeli so en gol, mi nismo nobenega, vknjižili so tri točke," je začel trener Olimpije Victor Sanchez.

Victor Sanchez FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Naslednje vprašanje? Mislim, da je jasno, kajne? Nisem zadovoljen, to je moj odgovor," je še pripomnil Španec, preden bi ga novinarji sploh vprašali po dodatnih komentarjih. "Tekma je imela dva jasna dela, enega, ko smo igrali z enakim številom igralcev, in drugega, ko smo imeli igralca manj. Malo me motijo ti neumni kartoni. Smo pa v prvem polčasu igrali proti vetru in je bilo zelo težko, v drugem pa smo nato imeli igralca manj. Želeli smo se dobro braniti, ko smo dobili gol, pa smo želeli izenačiti. Ampak kljub porazu smo še na vrhu," je misli za Šport TV strnil gostujoči strateg.

Maribor - Olimpija FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand