Cesar opozarja: Makedonci ne bodo nič lažji zalogaj kot Škoti

Slovenija je na zadnjih 11 tekmah zmagala le enkrat, ob tem pa zbrala šest remijev. Tudi zato pred gostovanjem Severne Makedonije v Stožicah v ospredju ni zgolj vprašanje boljše predstave, temveč predvsem, kako do treh točk. Boštjan Cesar se pomembnosti rezultata zaveda in želi čim prej obrniti reprezentančni trend. "Zelo pomembna tekma. Fantom vedno pravim, da se moramo držati svojih principov in pri tem zdržati čim dlje. Ko Slovenija igra dobro, je z našimi navijači veliko lažje priti tudi do zmage. Verjamem, da lahko to tekmo zmagamo, če bomo na pravi ravni ter fizično in mentalno pripravljeni," je poudaril selektor.

Boštjan Cesar FOTO: Luka Kotnik

Poraz Makedoncev ne sme zavesti Slovenije

Severna Makedonija je tekmovanje začela z domačim porazom proti Švici z 0:3. A Cesar opozarja, da uvodni razplet ne odraža vseh sposobnosti reprezentance, ki bo v Ljubljani iskala odziv na slabo predstavo. "Makedonija v zadnjih letih igra dobro. Zasluženo je prišla v ligo B. Je dobra reprezentanca z vrhunskimi posamezniki. Moramo biti fizično pripravljeni, saj tekma ne bo niti malo lažja kot proti Škotski," je dejal.

Od svojih igralcev pričakuje korak naprej predvsem pri zaključevanju napadov, hkrati pa bo nujna zbranost ob izgubljenih žogah. Makedonski napadalci namreč po njegovi oceni ostajajo visoko in čakajo na priložnosti za hiter prehod proti nasprotnikovim vratom. "Dvigniti moramo raven. V fazi napada moramo biti 'killerji'. Na drugi strani moramo dobro nadzorovati njihove napadalce, saj vemo, da ostajajo zelo visoko, se ne vračajo in iščejo hitre protinapade. V obeh fazah bomo morali biti brezhibni," je opozoril Cesar.

Osvežitve v ekipi

Selektor pred drugo tekmo v kratkem času razmišlja tudi o spremembah v začetni enajsterici. Nedelja je bila za nogometaše, ki so proti Škotski nosili največje breme, namenjena regeneraciji, manj intenziven pa je bil tudi zadnji trening pred torkovim obračunom. "Pogledati moramo, v kakšnem stanju so igralci. Opravili bomo še zadnje taktične stvari v napadu in obrambi ter zmanjšali intenzivnost. Mogoče bomo tudi kaj zamenjali, da nekoliko osvežimo ekipo. Naši principi pa morajo ostati isti," je pojasnil.

Vanja Drkušić FOTO: Luka Kotnik

Nekaj igralcev ima manjše težave, zato bo dokončno odločitev o zasedbi sprejel po oceni njihovega stanja. Med tistimi, ki jim namenjajo posebno pozornost, je Vanja Drkušić. "Vanja je bolje. Imel je precej močne krče v mečih in zadnjih stegenskih mišicah. Naredil je vse, da bi se čim bolje regeneriral. Do večerne tekme imamo še nekaj časa, zato bomo tudi danes z njim previdni," je povedal Cesar.

'V nekaj dneh ne moremo spremeniti fizične pripravljenosti'

Prav padec ritma v drugem polčasu proti Škotski je odprl vprašanja o telesni pripravljenosti reprezentance. Cesar ob tem poudarja, da ima strokovni štab med kratkim reprezentančnim zborom omejene možnosti. "Želel bi si, da bi čim več igralcev igralo v svojih klubih in bilo fizično pripravljenih. Imamo pa nekaj težav, ker nekateri ne igrajo ali igrajo manj. V nekaj dneh tega ne moremo spremeniti. Moramo jih mentalno pripraviti na vsak trening in vsako tekmo ter se povezati," je dejal. S kritikami po uvodnem remiju se sicer ne obremenjuje. Prvi polčas proti Škotski je znova označil za odličnega, priznal pa padec v nadaljevanju in ocenil, da je bil neodločen rezultat pravičen. "Osredotočen sem na ekipo in na fante. Želim si, da bi od začetka igrali čim bolje in poskušali držati ta ritem. Seveda si želim tudi, da bi dosegli kakšen gol več," je sklenil. Slovencem dodatno opozorilo ponuja medsebojna statistika: na sedmih tekmah z Makedonci so zmagali le enkrat, ob dveh remijih pa doživeli štiri poraze.