Cesar p(o) bolečem porazu z Bravom: Sledili bodo individualni pogovori z igralci

Mariborski nogometaši so proti ljubljanskemu Bravu pretrpeli prvi poraz v spomladanskem delu sezone. Hkrati je to prvi po lanskem 24. novembru in prekinitev uspešne serije, ki je napovedovala obetavno vijoličasto nadaljevanje sezone. Tekma preobratov v Ljudskem vrtu je prinesla več razlogov za zadovoljstvo gostom iz slovenske prestolnice, ki so se po zmagi točkovno izenačili z Mariborčani. Oboji pa za vodilno Olimpijo zaostajajo devet točk.

Čeprav Maribor poredko izgublja na domačem igrišču in čeprav proti Bravu na zadnjih štirih medsebojnih obračunih v ligi ni doživel poraza, pa se je pred dnevi zgodilo prav slednje. "Zanimiva, gledljiva tekma, s številnimi priložnostmi. Ni se nam izšlo, ostali smo brez točk. Nisem zadovoljen z rezultatom, tudi z igro ne. Najbolj pa je moteče spoznanje, da se nam spet dogaja, da dobimo gole po individualnih napakah. Čestitam Bravu na zasluženi zmagi," je po razburljivem dvoboju z Bravom za uradno spletno stran mariborskega kluba izpostavil Boštjan Cesar.

"Skrbi me, da ne rastemo kot ekipa pri določenih zadevah. Ko igraš doma, vodiš z 2:1 in veš, kakšna je ekipa Brava, ki ne popušča niti za centimeter, moraš biti pametnejši. Nekatere zadeve bi morali storiti bolje in se tudi boljše odzvati. Preveč drugih žog in dvobojev je bilo izgubljenih z naše strani, tukaj moramo biti konkretnejši, če hočemo zmagovati. Drugič zapored smo slabše začeli tekmo. Sicer smo se uspeli pobrati in se ustrezno odzvati, vodili ob polčasu, potem pa znova slabo vstopili v nadaljevanje. Pripravili smo si priložnosti, ki so ostale neizkoriščene. Odločili pa so prepoceni prejeti zadetki, kot posledica nezbranosti. Na tem bo treba delati, stakniti glave skupaj in se pripraviti na naslednjo tekmo," je še dejal Ljubljančan na misiji v Mariboru.

"Skrbi me, ker se prepogosto ne odzovemo, kot bi morali. Če se ne bomo zdrznili, bomo imeli veliko težavo. Pri drugi enajstmetrovki igralec čaka, da žoga pade in jo izbije, ima pa jo na glavi. Pri prvem golu namesto našega izbijanja njihov igralec iz ozadja pride do udarca, mi pa ne gremo v blok. Pri tretjem golu spet individualna napaka, ko se ne spremlja, kje so nasprotniki. Nedopustno je, da nekdo pride sam po 40 metrih teka do našega kazenskega in petmetrskega prostora. Ko se v eni tekmi zvrsti toliko napak, ni dobro," je bil izčrpen 42-letni strokovnjak.

"Fokus bo na glavah, sledili bodo tudi individualni pogovori z igralci. Nogomet je takšen, da te ne nagradi, ko nisi pravi. Če vseh 11 igralcev, ki začnejo tekmo in tisti, kateri dobijo priložnost pozneje, ni na ravni, ki jo Maribor potrebuje, ti ne da. Proti Celju, ko so tekmeci še bolj pritiskali, smo bili uspešni. Tokrat nismo zadeli za 3:1, potem pa nismo bili pravi. Lahko bi bili učinkovitejši. Po teh treh tekmah bi me skrbelo, če si ne bi ustvarjali priložnosti. Smo pa dobili 5 golov in to je problem. Predvsem zaradi spoznanja, da smo si od petih prejetih za najmanj tri krivi sami."