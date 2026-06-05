Cesarju žal za rezultat, a poudarja: Vedno želim imeti dva sistema

Vanja Drkušić je sredi drugega polčasa poskrbel za remi. FOTO: Luka Kotnik

"Žal mi je, da navijačev nismo osrečili z zmago. Dva različna polčasa, boljši drugi. Tudi v prvem smo si ustvarili veliko priložnosti, ampak žal nismo večkrat zadeli," je razplet srečanja v Stožicah uvodoma komentiral Boštjan Cesar. Za razliko od marčevskih obračunov z Madžarsko in Črno goro se je Slovenija vrnila na sistem s štirimi branilci (4-4-2), ki ga je uporabljal Cesarjev predhodnik Matjaž Kek. To je pomenilo, da je Svit Sešlar začel na desni strani sredine, kjer se ni najbolje znašel. Težave pa je imel tudi Danijel Šturm, ki je povsem v konici kombiniral z Žanom Vipotnikom.

"Imeli smo nekaj pomislekov glede postavitve. Že na začetku sem rekel, da želim imeti dva sistema. Sešlarja sem želel preizkusiti, ker proti Madžarski in Črni gori ni dobil priložnosti. Želel sem, da pride po žogo. Vemo, da ima kakovostno nogo. Ampak na koncu so Ciprčani prehitro zadeli in se zaprli, potem pa ni bilo dovolj žog za napadalce. Nismo ga izkoristili maksimalno," je Cesar priznal, da nove-stare taktične zamisli niso delovale optimalno.

Begić, ki je v primerjavi s Sešlarjem bistveno hitrejši, je poživil igro na desni strani. FOTO: Luka Kotnik

Sredina v prvem polčasu ni delovala

Ob polčasu sta tudi zato v garderobi ostala Tamar Svetlin in Sešlar, vstopila pa sta Sandi Lovrić in hitronogi Tjaš Begić, ki je poživil igro na desni strani. "Nisem bil zadovoljen z veznima igralcema, ki sta hodila pregloboko v zadnjo linijo. Lovrića smo postavili višje, da smo dobili globino. Bili smo hitrejši in ustvarjali višek na bokih. Tudi oba bočna nogometaša sta se v drugem polčasu več vključevala naprej. Imeli smo šest ali sedem lepih priložnosti. Proti Črni gori smo dosegli tri lepe gole, tokrat pa smo v realizaciji zatajili," je Cesar obžaloval zapravljene priložnosti.

Boštjan Cesar pred tekmo s Ciprom. FOTO: Luka Kotnik

Rdeč karton? Želel bi si zmagati

Na razplet srečanja je močno vplival rdeči karton Panagiotisa Andreouja sredi drugega polčasa, po čemer je Slovenija hitro izenačila in prevzela pobudo, Ciper pa se je odtlej posvečal zgolj in samo branjenju. Bi Cesar raje videl, da bi se tekma do konca igrala 11 na 11? "Predvsem bi želel zmagati. Nisem videl, kakšen rdeči karton je sploh bil. Res je, da bo v naslednjih tekmah tudi kaj podobnega in da je dobro poskusiti igrati z 11 proti 10. Bolj bi si želel, da napredujemo in da tekmo dobimo, ko imamo številčno premoč." Tik pred koncem je poseben mejnik postavil 16-letni Tian Nai Koren, ki je postal najmlajši debitant v zgodovini reprezentance. Prvič v dresu A-reprezentance sta zaigrala tudi Srđan Kuzmić, ki je začel tekmo, in rezervist Ester Sokler, za katerim je odlična sezona pri srbskem Radničkem. "Vesel sem, da sem jim dal priložnost. S tem dobim več informacij, na koga lahko septembra računam. Dobivamo širino, igralci pa morajo biti zdravi in v klubih igrati ter napredovati iz dneva v dan," je o novincih razmišljal Cesar.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Slovenija – Ciper Luka Kotnik

Slovenija – Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik

Slovenija - Ciper Luka Kotnik



















Cesar: Spremljamo vse, pogledali smo si 242 tekem