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Nogomet

Cesarju žal za rezultat, a poudarja: Vedno želim imeti dva sistema

Slovenija, 05. 06. 2026 08.35 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
Boštjan Cesar pred tekmo s Ciprom.

Slovenija se na prijateljski tekmi s Ciprom (1:1) ni proslavila, a rezultat tokrat ni bil povsem v ospredju. Selektor Boštjan Cesar, ki je prvič vodil tekmo pred domačimi navijači, se je odločil za vrnitev na sistem 4-4-2, ki predvsem v prvem polčasu nikakor ni deloval. V drugem je stvari olajšala izključitev Ciprčanov.

Vanja Drkušić je sredi drugega polčasa poskrbel za remi.
Vanja Drkušić je sredi drugega polčasa poskrbel za remi.
FOTO: Luka Kotnik

"Žal mi je, da navijačev nismo osrečili z zmago. Dva različna polčasa, boljši drugi. Tudi v prvem smo si ustvarili veliko priložnosti, ampak žal nismo večkrat zadeli," je razplet srečanja v Stožicah uvodoma komentiral Boštjan Cesar.

Za razliko od marčevskih obračunov z Madžarsko in Črno goro se je Slovenija vrnila na sistem s štirimi branilci (4-4-2), ki ga je uporabljal Cesarjev predhodnik Matjaž Kek. To je pomenilo, da je Svit Sešlar začel na desni strani sredine, kjer se ni najbolje znašel. Težave pa je imel tudi Danijel Šturm, ki je povsem v konici kombiniral z Žanom Vipotnikom.

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"Imeli smo nekaj pomislekov glede postavitve. Že na začetku sem rekel, da želim imeti dva sistema. Sešlarja sem želel preizkusiti, ker proti Madžarski in Črni gori ni dobil priložnosti. Želel sem, da pride po žogo. Vemo, da ima kakovostno nogo. Ampak na koncu so Ciprčani prehitro zadeli in se zaprli, potem pa ni bilo dovolj žog za napadalce. Nismo ga izkoristili maksimalno," je Cesar priznal, da nove-stare taktične zamisli niso delovale optimalno.

Begić, ki je v primerjavi s Sešlarjem bistveno hitrejši, je poživil igro na desni strani.
Begić, ki je v primerjavi s Sešlarjem bistveno hitrejši, je poživil igro na desni strani.
FOTO: Luka Kotnik

Sredina v prvem polčasu ni delovala

Ob polčasu sta tudi zato v garderobi ostala Tamar Svetlin in Sešlar, vstopila pa sta Sandi Lovrić in hitronogi Tjaš Begić, ki je poživil igro na desni strani. 

"Nisem bil zadovoljen z veznima igralcema, ki sta hodila pregloboko v zadnjo linijo. Lovrića smo postavili višje, da smo dobili globino. Bili smo hitrejši in ustvarjali višek na bokih. Tudi oba bočna nogometaša sta se v drugem polčasu več vključevala naprej. Imeli smo šest ali sedem lepih priložnosti. Proti Črni gori smo dosegli tri lepe gole, tokrat pa smo v realizaciji zatajili," je Cesar obžaloval zapravljene priložnosti.

Boštjan Cesar pred tekmo s Ciprom.
Boštjan Cesar pred tekmo s Ciprom.
FOTO: Luka Kotnik

Rdeč karton? Želel bi si zmagati

Na razplet srečanja je močno vplival rdeči karton Panagiotisa Andreouja sredi drugega polčasa, po čemer je Slovenija hitro izenačila in prevzela pobudo, Ciper pa se je odtlej posvečal zgolj in samo branjenju. Bi Cesar raje videl, da bi se tekma do konca igrala 11 na 11? 

"Predvsem bi želel zmagati. Nisem videl, kakšen rdeči karton je sploh bil. Res je, da bo v naslednjih tekmah tudi kaj podobnega in da je dobro poskusiti igrati z 11 proti 10. Bolj bi si želel, da napredujemo in da tekmo dobimo, ko imamo številčno premoč."

Tik pred koncem je poseben mejnik postavil 16-letni Tian Nai Koren, ki je postal najmlajši debitant v zgodovini reprezentance. Prvič v dresu A-reprezentance sta zaigrala tudi Srđan Kuzmić, ki je začel tekmo, in rezervist Ester Sokler, za katerim je odlična sezona pri srbskem Radničkem.

"Vesel sem, da sem jim dal priložnost. S tem dobim več informacij, na koga lahko septembra računam. Dobivamo širino, igralci pa morajo biti zdravi in v klubih igrati ter napredovati iz dneva v dan," je o novincih razmišljal Cesar.

Cesar: Spremljamo vse, pogledali smo si 242 tekem

Bosta po Korenu priložnost kmalu dočakala tudi Luka Topalović in Leo Rimac? Oba lahko zaigrata tudi za hrvaško oziroma bosansko reprezentanco.

"Prijateljske tekme glede Fife in Uefe ne štejejo. Vsakega igralca dobro poznam, ne samo njiju, še veliko več jih je na mojem spisku. Do zdaj smo si s sodelavci pogledali 242 tekem. Ko bo čas, bodo dobili vpoklic. To mi lahko verjamete. Na nekatere stvari pa ne morem vplivati in ne vem, kaj vse se v ozadju dogaja," je glede zagotavljanja prihodnosti povedal Cesar in se že zazrl proti nedelji, ko se bo Slovenija v Varaždinu srečala s Hrvaško.

"Hrvaško smo že analizirali. Igramo proti eni od top 10 reprezentanc na svetu. To bo zanje generalka pred SP. Pričakujem težko tekmo, povsem drugačno kot danes. Moramo se dobro regenerirati in biti na maksimalni ravni brez napak. Odigrati moramo najboljše, kar lahko v tem trenutku."

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