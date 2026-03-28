Nogomet

Cesar po debiju: 'Skupaj smo imeli štiri treninge, nisem čarovnik'

Budimpešta, 28. 03. 2026 21.59 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Zbor slovenske nogometne reprezentance

Slovenska nogometna reprezentanca je prvo srečanje pod taktirko Boštjana Cesarja na Madžarskem izgubila z minimalnih 1:0. Cesar je kljub porazu dokaj zadovoljen s predstavo svojih varovancev, poudarja pa, da potrebuje čas in potrpljenje na reprezentančnem stolčku. Slovenija je znova streljala s slepimi naboji, čeprav sta Andraž Šporar in Žan Vipotnik v odlični klubski formi.

Prva enajsterica, ki jo je Boštjan Cesar poslal na zelenico v Budimpešti, je spominjala na postave, ki jih je ob koncu mandata izbiral Matjaž Kek. Največja razlika je bila prisotnost Marcela Ratnika, ki je šele drugič v karieri zaigral za reprezentanco, po tekmi je Cesar spregovoril o svojem sistemu, ki je po njegovih besedah dokaj fleksibilen. Na neki točki se je sistem 3-4-3 prevesil v nekakšno obliko osnovne nogometne postavitve 4-4-2, ki se jo je posluževal tudi njegov predhodnik: "Za tak sistem sem se odločil, saj sem ocenil, da najbolj ustreza mojim igralcem. Všeč mi je, da lahko znotraj tekme spremenim postavitev, to mi daje fleksibilnost, ki je ključna. Počasi vidim obrise igre, ki si jo želim gojiti, še vedno pa hočem več predložkov in številčnost v kazenskem prostoru."

Če je bila Slovenija v prvem polčasu bolj suveren tekmec, je bila slika v drugi polovici igre popolnoma drugačna. Madžari so upravičili vlogo favoritov in zasluženo prišli do zmage. Minimalni poraz malce celo laska naši izbrani vrsti, ki jo je nekajkrat rešil odlični Igor Vekić v vratih. Cesar slabši drugi polčas pripisuje predvsem individualnim napakam: "Ne bi rekel, da smo padli, največ so nas stale individualne napake. Nismo bili dovolj dobri v vršenju pritiska, to jim je dalo zalet. Prišli so do nekaj udarcev s kota in tekma se je obrnila v njihovo korist. Že pred tekmo sem vedel, da se bomo veliko branili, takšna ekipa pač smo. Fantom lahko za borbenost in željo zgolj čestitam."

Ognjeni krst Cesarja se ni izšel po slovenskih željah, a jasno je, da tako velika sprememba, kot je menjava selektorja, zahteva svoj čas in morda celo bolj ključno, tudi veliko mero potrpljenja. Tudi nekdanji slovenski reprezentant se zaveda, da se stvari ne bodo izboljšale iz danes na jutri: "Skupaj smo imeli le nekaj treningov, nisem čarovnik. Madžarska ima istega trenerja že osem let. Fantje so dobro trenirali in mi pokazali, da si želijo napredovati, verjamem, da bomo iz tekme v tekmo boljši."

Pred tekmo je bilo veliko črnila prelitega o dobri formi dveh glavnih napadalcev ob odsotnosti Benjamina Šeška. Žan Vipotnik in Andraž Šporar sta skupaj z Danijelom Šturmom tvorila napadalni trojček, ki pa je proti Madžarom ostal brez zadetka, Šturm je v 13. minuti sicer meril v polno, a mu je gol naknadno razveljavila VAR analiza. Šporar se zaveda, da klubska forma na reprezentančnih tekmah ne pomeni veliko: "Vsak igralec, ki za klub igra dobro, je dobrodošel, to je treba pokazati tudi v dresu reprezentance, to velja tudi zame. Vseeno pa smo pokazali tudi nekaj dobrih stvari."

slovenija reprezentanca boštjan cesar poraz madžarska andraž šporar
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

