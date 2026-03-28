Cesar po debiju: 'Skupaj smo imeli štiri treninge, nisem čarovnik'

Madžarska - Slovenija X

Madžarska - Slovenija X

Madžarska - Slovenija X

Madžarska - Slovenija X

Madžarska - Slovenija X











Prva enajsterica, ki jo je Boštjan Cesar poslal na zelenico v Budimpešti, je spominjala na postave, ki jih je ob koncu mandata izbiral Matjaž Kek. Največja razlika je bila prisotnost Marcela Ratnika, ki je šele drugič v karieri zaigral za reprezentanco, po tekmi je Cesar spregovoril o svojem sistemu, ki je po njegovih besedah dokaj fleksibilen. Na neki točki se je sistem 3-4-3 prevesil v nekakšno obliko osnovne nogometne postavitve 4-4-2, ki se jo je posluževal tudi njegov predhodnik: "Za tak sistem sem se odločil, saj sem ocenil, da najbolj ustreza mojim igralcem. Všeč mi je, da lahko znotraj tekme spremenim postavitev, to mi daje fleksibilnost, ki je ključna. Počasi vidim obrise igre, ki si jo želim gojiti, še vedno pa hočem več predložkov in številčnost v kazenskem prostoru."

Če je bila Slovenija v prvem polčasu bolj suveren tekmec, je bila slika v drugi polovici igre popolnoma drugačna. Madžari so upravičili vlogo favoritov in zasluženo prišli do zmage. Minimalni poraz malce celo laska naši izbrani vrsti, ki jo je nekajkrat rešil odlični Igor Vekić v vratih. Cesar slabši drugi polčas pripisuje predvsem individualnim napakam: "Ne bi rekel, da smo padli, največ so nas stale individualne napake. Nismo bili dovolj dobri v vršenju pritiska, to jim je dalo zalet. Prišli so do nekaj udarcev s kota in tekma se je obrnila v njihovo korist. Že pred tekmo sem vedel, da se bomo veliko branili, takšna ekipa pač smo. Fantom lahko za borbenost in željo zgolj čestitam."

Ognjeni krst Cesarja se ni izšel po slovenskih željah, a jasno je, da tako velika sprememba, kot je menjava selektorja, zahteva svoj čas in morda celo bolj ključno, tudi veliko mero potrpljenja. Tudi nekdanji slovenski reprezentant se zaveda, da se stvari ne bodo izboljšale iz danes na jutri: "Skupaj smo imeli le nekaj treningov, nisem čarovnik. Madžarska ima istega trenerja že osem let. Fantje so dobro trenirali in mi pokazali, da si želijo napredovati, verjamem, da bomo iz tekme v tekmo boljši."