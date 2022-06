Cesar po norveški točki: Tudi Kek ponosen na to, kako so igralci reagirali

"Lahko rečem, da je bila pozitivna energija in kot sem rekel že na prejšnji novinarski konferenci, so igralci fenomenalno reagirali. Dober prvi polčas smo odigrali, resda smo vedeli, da bodo Norvežani v drugem polčasu šli bolj agresivno in nas bodo pritisnili, toda tudi rdeči karton nas je zaustavil. Sem pa zadovoljen, kako so fantje odigrali," je po remiju (0:0) Slovenije v Oslu – tam je slovenska četa pokazala precej boljši obraz kot na uvodnih dveh tekmah novega cikla Lige narodov – razložil Boštjan Cesar. Nekdanji reprezentant, zdaj pa trener je stopil v velike čevlje Matjaža Keka in svoje delo opravil odlično. Proti favoriziranim Norvežanom je Slovenija pokazala borbeno predstavo in navkljub rdečemu kartonu Mihe Blažiča v 63. minuti iz Skandinavije odnesla veliko točko.

"Zame je bila to izjemna izkušnja, so pa fantje pravi obraz pokazali že po tekmi s Srbijo. To je plus, da tako odreagirajo v težkih situacijah. Moramo pa ostati na tleh, to je šele začetek, pripraviti se moramo na naslednjo tekmo," je opozoril Boštjan Cesar.