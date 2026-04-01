Nogomet

Cesar po prvi zmagi: Vsi igralci, ki so dobili priložnost, so bili dobri

Podgorica, 01. 04. 2026 17.29 pred 27 dnevi 3 min branja 10

Avtor:
Lu.M
Boštjan Cesar

Slovenska nogometna reprezentanca je v torek s 3:2 premagala zasedbo Črne gore. Boštjan Cesar je tako vpisal svojo prvo zmago, odkar je sedel na stolček slovenske izbrane vrste. V Podgorici so naši reprezentanti v drugem polčasu vendarle pokazali, česa so zmožni. Z dvema zadetkoma je najbolj blestel Žan Vipotnik, svoje delo pa je znova odlično opravil Igor Vekić, ki je ubranil veliko število nevarnih črnogorskih strelov.

Po porazu in slabi igri v drugem polčasu proti Madžarski je bila slika v Podgorici obrnjena. Naši reprezentanti so srečanje začeli zelo slabo in prvi polčas zasluženo končali z minimalnim zaostankom za domačimi. Za edino slovensko slavje v prvi polovici igre je poskrbel Žan Vipotnik, ki je z nekaj sreče prišel do žoge, nato pa izredno hladnokrvno zaključil in dosegel svoj četrti reprezentančni zadetek.

V drugem polčasu pa smo vendarle lahko spremljali Slovenijo, kakršno si želimo. Varovanci Boštjana Cesarja so prestavili v višjo prestavo in zrežirali popolni preobrat, ki je novopečenemu selektorju prinesel prvo zmago na slovenski klopi. Rekorder po številu nastopov za izbrano vrsto je bil po prvem zmagoslavju pričakovano zadovoljen: "Občutki so res fenomenalni. Karakterno sem tak, da ne maram izgubljati, vseeno mi je, proti komu igramo, nikoli nas ni strah. Tako bomo tudi nadaljevali. Zmaga je izrednega pomena, fantje so odigrali po mojih željah, vzdušje v slačilnici je odlično. Veseli me, da smo tako končali reprezentančni premor, zdaj si želim, da z dobro formo nadaljujejo v klubskih dresih in, kar je najpomembnejše, da ostanejo zdravi."

Proti Črni Gori je Cesar nekaj priložnosti namenil igralcem, ki ne veljajo za največja orožja naše izbrane vrste. V prvi postavi sta mesto dobila Jošt Urbančič in Tamar Svetlin, ki sta vpisala asistenci za zadnja dva gola Slovenije. Predvsem Svetlin se je proslavil z dobro predstavo, s katero je vložil kandidaturo za začetno vlogo v naši vezni liniji. Novi selektor je zadovoljen z dolžino slovenske klopi: "Ko sem zasedel mesto selektorja, smo imeli na seznamu 45 igralcev. Svetlina sem šel pogledat tudi v živo, ko je igral proti Lech Poznanu. Proti Črni Gori se je odlično odrezal, zdrava konkurenca je zelo dobra za nas. Počasi dobivamo širino kadra, ki si jo želim, nismo pa še čisto tam. Vsi igralci, ki so dobili priložnost, so jo dobro izkoristili."

Poleg Vipotnika, ki je dvakrat zatresel mrežo nasprotnika, se je znova odlično odrezal vratar Igor Vekić. Čuvaj mreže, ki je priložnost dobil ob odsotnosti Jana Oblaka, je dobro igral že proti Madžarski, v Podgorici pa je dobro predstavo kronal še s končno zmago naše reprezentance. Cesar je v svoji bogati karieri igral z obema najboljšima slovenskima vratarjema, Oblakom in Samirjem Handanovićem: "Srečo sem imel, da sem imel priložnost igrati tako s Samirjem kot z Janom. Vekić trenutno še ni na tem nivoju, a se razvija v res dobrega vratarja. Nekaj časa je imel težave, ker v klubu ni dobival zadostne minutaže, zdaj je v res dobri formi, kar me res veseli. Z vratarji imamo v Sloveniji res veliko sreče."

slovenska reprezentanca boštjan cesar črna gora zmaga igor vekuć tamar svetlin
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
katoro
02. 04. 2026 11.16
Cesar ali si si sploh pogledal posnetek tekme. Več podaj nazaj do svojega golmana kot pa naprej do nasprotnega gola. Če si dobro pogledal je bil prvi gol Vipotnika dosežen iz prepovedanega položaja, tudi gol kjer je podal Jošt Urbančič je bi dosežen iz predhodnega prepovedanega položaja. Dobro da ni bilo vara, če ne bio izgubili tudi proti Črni gori. Slovenska reprezentanca bi morala imeti selektorja ala Riera. Poglej kaj je naredil iz povprečne Olimpije in potem še Celja. Nevem ali je Cesar gledal isto tekmo kot mi pred TVjem, da pove veliko neumnost, da so bili vsi igralci, ki so nastopili dobri. Če bi bil Cesar dober trener bi bil še vedno pri Mariboru, tako pa so ga hitro spregledali in mu pokazali vrata.
Odgovori
+2
3 1
Kriss slo
02. 04. 2026 15.52
ce bi ti be..ek kaj vedel ne bi toliko pametoval..trener prinese 10 do 15% ekipi..se pravi vecina je na igralcih..kot drugo ne mores igrati tako kot ti hoces ker je premalo kvalitete..in kot 3 . veliko menjav. preizkusanja..seveda.ne more bit potem dober ritem igre..edina stvar ,ki jo imas prav je da je veliko boljsa opcija Riera..ampak kot v vsakem sportu trener ni kljucen..ce bi bil bi recimo pep guradiola z olimpijo igral v ligi prvakov..zdej pa tisina ze s temi trenerjj ker vas ne morem vec poslusat..in komaj cakam da nas hrvatje povovozijo,ker vem kako vas zaslepljence to boli
Odgovori
0 0
lepdanvsakdan
02. 04. 2026 10.45
muha enodnevnica
Odgovori
+3
3 0
RUBEŽ
01. 04. 2026 20.30
Cesar, ne bluzi. Tudi ti misliš samo pametovati, tako kot tvoj predhodnik? Od znanja pa nič. Ti ki so tebe postavili za selektorja, so še hujši kot ti. Ja, saj meni je jasno, da si zagrabil to mesto, saj boš (nekaj časa, upam da ne predolgo) dobro plačan.
Odgovori
+3
5 2
Definbahija
01. 04. 2026 19.30
2 podaj pa niste sposobni si podat. Bravo Cezar z novimi oblačili
Odgovori
+4
4 0
Arguss
01. 04. 2026 19.11
V tej skupini za svetovno bi se morala Slovenija z lahkoto uvrstit.Fail pač.
Odgovori
+4
4 0
Sirhakel7
01. 04. 2026 20.15
Bomo ja.. ko bo Fifa razširila SP na 128 reprezentanc.
Odgovori
+3
3 0
motorist_mb
01. 04. 2026 18.00
Šporhet posebno 😆
Odgovori
+2
3 1
Amor Fati
01. 04. 2026 17.32
Pa on misli, da je Simeone.
Odgovori
+8
8 0
gullit
01. 04. 2026 17.42
The special one.
Odgovori
+5
5 0
