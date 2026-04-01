Cesar po prvi zmagi: Vsi igralci, ki so dobili priložnost, so bili dobri

Po porazu in slabi igri v drugem polčasu proti Madžarski je bila slika v Podgorici obrnjena. Naši reprezentanti so srečanje začeli zelo slabo in prvi polčas zasluženo končali z minimalnim zaostankom za domačimi. Za edino slovensko slavje v prvi polovici igre je poskrbel Žan Vipotnik, ki je z nekaj sreče prišel do žoge, nato pa izredno hladnokrvno zaključil in dosegel svoj četrti reprezentančni zadetek.

V drugem polčasu pa smo vendarle lahko spremljali Slovenijo, kakršno si želimo. Varovanci Boštjana Cesarja so prestavili v višjo prestavo in zrežirali popolni preobrat, ki je novopečenemu selektorju prinesel prvo zmago na slovenski klopi. Rekorder po številu nastopov za izbrano vrsto je bil po prvem zmagoslavju pričakovano zadovoljen: "Občutki so res fenomenalni. Karakterno sem tak, da ne maram izgubljati, vseeno mi je, proti komu igramo, nikoli nas ni strah. Tako bomo tudi nadaljevali. Zmaga je izrednega pomena, fantje so odigrali po mojih željah, vzdušje v slačilnici je odlično. Veseli me, da smo tako končali reprezentančni premor, zdaj si želim, da z dobro formo nadaljujejo v klubskih dresih in, kar je najpomembnejše, da ostanejo zdravi."