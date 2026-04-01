Cesar po prvi zmagi: Vsi igralci, ki so dobili priložnost, so bili dobri

Po porazu in slabi igri v drugem polčasu proti Madžarski je bila slika v Podgorici obrnjena. Naši reprezentanti so srečanje začeli zelo slabo in prvi polčas zasluženo končali z minimalnim zaostankom za domačimi. Za edino slovensko slavje v prvi polovici igre je poskrbel Žan Vipotnik, ki je z nekaj sreče prišel do žoge, nato pa izredno hladnokrvno zaključil in dosegel svoj četrti reprezentančni zadetek.
V drugem polčasu pa smo vendarle lahko spremljali Slovenijo, kakršno si želimo. Varovanci Boštjana Cesarja so prestavili v višjo prestavo in zrežirali popolni preobrat, ki je novopečenemu selektorju prinesel prvo zmago na slovenski klopi. Rekorder po številu nastopov za izbrano vrsto je bil po prvem zmagoslavju pričakovano zadovoljen: "Občutki so res fenomenalni. Karakterno sem tak, da ne maram izgubljati, vseeno mi je, proti komu igramo, nikoli nas ni strah. Tako bomo tudi nadaljevali. Zmaga je izrednega pomena, fantje so odigrali po mojih željah, vzdušje v slačilnici je odlično. Veseli me, da smo tako končali reprezentančni premor, zdaj si želim, da z dobro formo nadaljujejo v klubskih dresih in, kar je najpomembnejše, da ostanejo zdravi."
Proti Črni Gori je Cesar nekaj priložnosti namenil igralcem, ki ne veljajo za največja orožja naše izbrane vrste. V prvi postavi sta mesto dobila Jošt Urbančič in Tamar Svetlin, ki sta vpisala asistenci za zadnja dva gola Slovenije. Predvsem Svetlin se je proslavil z dobro predstavo, s katero je vložil kandidaturo za začetno vlogo v naši vezni liniji. Novi selektor je zadovoljen z dolžino slovenske klopi: "Ko sem zasedel mesto selektorja, smo imeli na seznamu 45 igralcev. Svetlina sem šel pogledat tudi v živo, ko je igral proti Lech Poznanu. Proti Črni Gori se je odlično odrezal, zdrava konkurenca je zelo dobra za nas. Počasi dobivamo širino kadra, ki si jo želim, nismo pa še čisto tam. Vsi igralci, ki so dobili priložnost, so jo dobro izkoristili."
Poleg Vipotnika, ki je dvakrat zatresel mrežo nasprotnika, se je znova odlično odrezal vratar Igor Vekić. Čuvaj mreže, ki je priložnost dobil ob odsotnosti Jana Oblaka, je dobro igral že proti Madžarski, v Podgorici pa je dobro predstavo kronal še s končno zmago naše reprezentance. Cesar je v svoji bogati karieri igral z obema najboljšima slovenskima vratarjema, Oblakom in Samirjem Handanovićem: "Srečo sem imel, da sem imel priložnost igrati tako s Samirjem kot z Janom. Vekić trenutno še ni na tem nivoju, a se razvija v res dobrega vratarja. Nekaj časa je imel težave, ker v klubu ni dobival zadostne minutaže, zdaj je v res dobri formi, kar me res veseli. Z vratarji imamo v Sloveniji res veliko sreče."
