Cesar po skorajšnji blamaži: V tekmo smo šli preveč ležerno

Šestnajstina finala slovenskega nogometnega pokala ni ponudila presenečenj, čeprav so bili blizu nogometaši Preddvora, ki so do 71. minute vodili proti devetkratnim slovenskim pokalnim prvakom Mariboru, na koncu pa klonili z 2:1. S predstavo svojih varovancev ni bil zadovoljen glavni trener moštva Boštjan Cesar, ki je po tekmi okrcal pristop svojih varovancev.

OGLAS

Čeprav se je na koncu izšlo in je Maribor napredoval v osmino finala slovenskega pokala Boštjan Cesar po tekmi ni skrival nezadovoljstva s prikazano predstavo na Gorenjskem. "V nobenem trenutku ne smeš nikogar podcenjevati. Zadovoljen sem z rezultatom, manj z igro. V tekmo smo šli preveč ležerno, to je nedopustno in se ne sme dogajati. Vedeli smo, da je pokalno tekmovanje nepredvidljivo, fantje so imeli vse informacije. Potem smo dobili evrogol in je bilo težje nadaljevati. Je pa dejstvo, da bi morali iti odločneje v tekmo in odločiti vprašanje zmagovalca že po prvem polčasu," je po tekmi pojasnil glavni trener Maribora, ki po treh tekmah na klopi 16-kratnih slovenskih prvakov, še ne pozna poraza.

A v Preddvoru je bil Maribor in njihov glavni trener blizu šoku, saj so četrtoligaši vse od 17. minute, ko je z velike razdalje v polno meril Žan Bunič, pa do 71. minute, ko je izenačil Benjamin Tetteh, celo vodili: "Nisem razmišljal o morebitnem neuspehu, saj sem bil osredotočen na potek tekme. Med odmorom sem povedal igralcem, kaj pričakujem od njih. Pripravili smo menjave, ki so dvignile ritem že na tretji tekmi zapored in drugi polčas je bil veliko boljši. Toda morali bi tako igrati že od začetka. Maribor mora od prve minute igrati agresivnejše, mleti nasprotnika. Tako kot v drugem bi morali igrati že v prvem polčasu. Razumljivo so se tekmeci bolj osredotočili na branjenje, zato bi morali pokazati več potrpežljivosti in z boljšim izkoristkom priložnosti biti učinkovitejši."

Boštjan Cesar FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Žreb osmine finala slovenskega nogometnega pokala bo v ponedeljek 4. novembra.

A Mariborčani so kljub stresni dobri uri igre v 87. zadeli za zmago in se uvrstili v osmino finala, sedaj pa se lahko osredotočijo na slovensko prvenstvo. "Fantje morajo odločneje v tekmo, o tem ni dvoma. Po predvidenem načrtu smo posegli po rotacijah in zamenjali precej igralcev. Priložnost so dobili nekateri, ki dolgo niso igrali in to je prav. Ne moremo pričakovati od njih, da ob pomanjkanju ritma odigrajo na želeni ravni. Videl sem pozitivne in negativne zadeve. Ne bi pa poimensko delal analize, najprej bodo dobili informacije igralci. Cilj je izpolnjen in se takoj usmerjamo že k sobotni prvenstveni tekmi proti Radomljam," je po pokalni tekmi še povedal Cesar.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prav proti nogometašem Radomelj, ki bodo v soboto gostovali v Mariboru, pa so se v šestnajstini finala pokala pomerili nogometaši ljubljanske Olimpije, ki so tako kot večni tekmeci na gostovanju slavili z 2:1. "Najprej čestitke igralcem za odlično opravljeno delo. Vedeli smo, da nas čaka zelo težek nasprotnik. V odlični formi so Radomljani, kar kažejo tudi ligaški rezultati. Pred dnevi so premagali Celje, zato smo pričakovali zahteven izziv. V igro smo vstopili izjemno osredotočeni. Povedli smo in dosegli še drugi zadetek. K sreči smo tudi drugi gol dali v prvem polčasu, a negotovost je zaradi znižanja domačih ostala. V drugem delu pa smo tekmo uspešno nadzorovali. Pomembno je bilo razporediti minute med vse igralce. Razmišljati smo tudi o tekmi s Celjem. Sicer pa računamo na vse igralce. Zelo smo veseli, saj so fantje odlični," je po tekmi povedal strateg zeleno belih Victor Sanchez, ki je slavil še na 16. tekmi, odkar je poleti sedel na klop Olimpije.

Victor Sanchez FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Za napredovanje Olimpije sta z zadetki poskrbela bočna branilca David Sualehe in Justas Lasickas, ki sta v polno merila že v prvem polčasu, tik pred koncem le tega pa je zaostanek znižal Rok Štorman. Portugalec na klopi Olimpije je nadaljevanje tekme, v katerem ni bilo zadetkov, opisal tako: "V drugem polčasu smo po vodstvu skušali ostati strnjeni in izkoristiti priložnosti. Treba je reči, da so Radomlje odigrale res dobro tekmo. Zelo močno so nas pritiskali. Povzročili so nam velike težave pri gradnji igre, zato nismo hoteli preveč tvegati, ker smo imeli prednost. Moje izkušnje kažejo, da je potrebno v takšnih tekmah pritisniti na nasprotnika, saj morajo potem tudi oni tvegati. Večino časa smo tako lahko igrali na nasprotnikovi polovici. To je bil cilj. Če igraš na njihovi strani, jim seveda daš manj priložnosti za zadetek in tukaj mislim, da smo opravili dobro delo."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči