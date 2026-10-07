Cesar: Po zaostanku ni bilo nobene panike, vedeli smo, da bomo zabili

Slovenska vrsta je v Glasgowu končala prvi del letošnje lige narodov. Po besedah strokovnega štaba je ekipa že doslej rasla iz tekme v tekmo, rast pa potrdila še v Glasgowu. Po preobratu je Slovenija dosegla sploh prvo zmago na medsebojnih tekmah s Škoti (pred tem je štirikrat remizirala in dvakrat izgubila), glavna junaka pa sta bila Aljoša Matko in Danijel Šturm.
V novembrskem terminu izbrance Boštjana Cesarja čakata še domača tekma s Švico in gostovanje v Severni Makedoniji. Obračun s Švico bosta zaradi kartonov izpustila David Zec in Erik Janža. "Od začetka lige narodov in mojega začetka smo poudarjali, da igramo dobro v napadu in obrambi. Tudi ko so prišle napake, tega nisem zameril igralcem, ampak jih spodbujal, naj še več poskušajo," je sprva dejal selektor Slovencev Cesar.
"Bili smo dominantni od prve do zadnje minute. Ni bilo nobene panike tudi po zaostanku, saj smo vedeli, da bomo dosegli zadetek, če bomo tako nadaljevali. Slovenija doslej še nikoli ni premagala Škotske, zato čestitke fantom, ne le tistim, ki so igrali, ampak celi ekipi, ki si je tudi na klopi zelo želela to zmago. Zelo sem ponosen," je še opazil prvi med enakimi v slovenski izbrani vrsti.
'Slovenija je zasluženo zmagala'
V taboru gostiteljev so bili po zasluženem porazu pričakovano poparjeni. Če so bili Škoti v Stožicah boljši nasprotnik in je remi brez golov bolj ustrezal Slovencem, pa je bilo na Otoku povsem drugače. Razen vodstva, Škotom proti razigranim gostom ni uspelo nič. Glavni krivec pa razigrana Slovenija ...
"Nismo igrali, kot bi si želeli. Razočarani smo. Danes si nismo zaslužili več, kot smo pokazali. Posebej v obrambi smo bili preskromni. Slovenska vrsta je imela res pametna gibanja treh napadalnih igralcev, tako da bomo bomo morali to analizirati za prihodnje tekme. Je pa Slovenija danes povsem zasluženo zmagala," je slovensko rpedstavo hvalil selektor Škotske Sebastien Pocognoli.
UEFA Liga narodov je mednarodno nogometno tekmovanje, ki ga je leta 2018 ustanovila Evropska nogometna zveza (UEFA) za evropske reprezentance. Njen glavni namen je nadomestiti večino prijateljskih tekem z bolj tekmovalnimi obračuni, saj reprezentance igrajo proti nasprotnikom podobne kakovosti. Tekmovanje je razdeljeno v različne lige (A, B, C in D), ekipe pa se na podlagi rezultatov lahko uvrščajo v višjo ligo ali izpadajo v nižjo, kar prinaša dodatno dinamiko in možnost za kvalifikacijo na velika tekmovanja, kot sta evropsko prvenstvo ali svetovno prvenstvo.
Boštjan Cesar je eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev vseh časov in dolgoletni kapetan slovenske nogometne reprezentance. Kot osrednji branilec je svojo bogato kariero gradil v številnih močnih evropskih ligah, med drugim v francoskem Marseillu, angleškem West Bromwich Albionu in predvsem v italijanskem Chievu, kjer je pustil globok pečat. Za slovensko reprezentanco je zbral rekordno število nastopov, bil pa je tudi ključni član ekipe, ki se je leta 2010 uvrstila na svetovno prvenstvo v Južni Afriki, kjer se je izkazal s svojo nepopustljivostjo in vodstvenimi sposobnostmi.
Izraz 'Otočani' se v športnem in geografskem kontekstu pogosto uporablja za poimenovanje reprezentanc z Britanskega otočja, kamor spadajo Škotska, Anglija, Wales in Severna Irska. Ker te države geografsko ležijo na otoku Velika Britanija in sosednjih otokih, je ta naziv postal ustaljen sinonim v slovenskem športnem novinarstvu. Uporaba tega izraza poudarja specifičen slog nogometa, ki je tradicionalno povezan s temi državami, za katerega so značilni visoka intenzivnost, fizična moč in nepopustljivost v dvobojih.
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