Cesar: Po zaostanku ni bilo nobene panike, vedeli smo, da bomo zabili

Slovenska vrsta je v Glasgowu končala prvi del letošnje lige narodov. Po besedah strokovnega štaba je ekipa že doslej rasla iz tekme v tekmo, rast pa potrdila še v Glasgowu. Po preobratu je Slovenija dosegla sploh prvo zmago na medsebojnih tekmah s Škoti (pred tem je štirikrat remizirala in dvakrat izgubila), glavna junaka pa sta bila Aljoša Matko in Danijel Šturm .

V novembrskem terminu izbrance Boštjana Cesarja čakata še domača tekma s Švico in gostovanje v Severni Makedoniji. Obračun s Švico bosta zaradi kartonov izpustila David Zec in Erik Janža . " Od začetka lige narodov in mojega začetka smo poudarjali, da igramo dobro v napadu in obrambi. Tudi ko so prišle napake, tega nisem zameril igralcem, ampak jih spodbujal, naj še več poskušajo ," je sprva dejal selektor Slovencev Cesar.

"Bili smo dominantni od prve do zadnje minute. Ni bilo nobene panike tudi po zaostanku, saj smo vedeli, da bomo dosegli zadetek, če bomo tako nadaljevali. Slovenija doslej še nikoli ni premagala Škotske, zato čestitke fantom, ne le tistim, ki so igrali, ampak celi ekipi, ki si je tudi na klopi zelo želela to zmago. Zelo sem ponosen," je še opazil prvi med enakimi v slovenski izbrani vrsti.

'Slovenija je zasluženo zmagala'



V taboru gostiteljev so bili po zasluženem porazu pričakovano poparjeni. Če so bili Škoti v Stožicah boljši nasprotnik in je remi brez golov bolj ustrezal Slovencem, pa je bilo na Otoku povsem drugače. Razen vodstva, Škotom proti razigranim gostom ni uspelo nič. Glavni krivec pa razigrana Slovenija ...