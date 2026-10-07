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Nogomet

Cesar: Po zaostanku ni bilo nobene panike, vedeli smo, da bomo zabili

Glasgow, 07. 10. 2026 08.20 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
M.J.
FOTOGALERIJA: Slovenija - Škotska

Slovenija je prvič v zgodovini premagala Škotsko. Po dveh porazih in štirih remih je v Glasgowu napočil čas za premierno zmago Slovencev proti Otočanom. Povsem zasluženo. Varovanci selektorja Boštjana Cesarja so bili praktično vseh 90 minut boljši tekmec in so pred 30.000 domačimi navijači, nekaj je bilo tudi slovenskih, zasluženo vzeli cel plen (2:1). Selektor je po lepi zmagi, ki odpira sve možnosti za osvojitev drugega mesta v skupini B1 Lige narodov in malce lažje izhodišče pred žrebom za EP poudarjal, da v našem taboru ni bilo nobene panike po zaostanku in da so vsi verjeli v preobrat ...

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Slovenska vrsta je v Glasgowu končala prvi del letošnje lige narodov. Po besedah strokovnega štaba je ekipa že doslej rasla iz tekme v tekmo, rast pa potrdila še v Glasgowu. Po preobratu je Slovenija dosegla sploh prvo zmago na medsebojnih tekmah s Škoti (pred tem je štirikrat remizirala in dvakrat izgubila), glavna junaka pa sta bila Aljoša Matko in Danijel Šturm.

Statistika tekme Škotska - Slovenija
Statistika tekme Škotska - Slovenija
FOTO: Sofascore.com

V novembrskem terminu izbrance Boštjana Cesarja čakata še domača tekma s Švico in gostovanje v Severni Makedoniji. Obračun s Švico bosta zaradi kartonov izpustila David Zec in Erik Janža. "Od začetka lige narodov in mojega začetka smo poudarjali, da igramo dobro v napadu in obrambi. Tudi ko so prišle napake, tega nisem zameril igralcem, ampak jih spodbujal, naj še več poskušajo," je sprva dejal selektor Slovencev Cesar. 

Boštjan Cesar
Boštjan Cesar
FOTO: Profimedia

"Bili smo dominantni od prve do zadnje minute. Ni bilo nobene panike tudi po zaostanku, saj smo vedeli, da bomo dosegli zadetek, če bomo tako nadaljevali. Slovenija doslej še nikoli ni premagala Škotske, zato čestitke fantom, ne le tistim, ki so igrali, ampak celi ekipi, ki si je tudi na klopi zelo želela to zmago. Zelo sem ponosen," je še opazil prvi med enakimi v slovenski izbrani vrsti.

'Slovenija je zasluženo zmagala'

V taboru gostiteljev so bili po zasluženem porazu pričakovano poparjeni. Če so bili Škoti v Stožicah boljši nasprotnik in je remi brez golov bolj ustrezal Slovencem, pa je bilo na Otoku povsem drugače. Razen vodstva, Škotom proti razigranim gostom ni uspelo nič. Glavni krivec pa razigrana Slovenija ... 

Preberi še Zadnji tango: Messi blestel tudi na najbolj čustveni tekmi v karieri

"Nismo igrali, kot bi si želeli. Razočarani smo. Danes si nismo zaslužili več, kot smo pokazali. Posebej v obrambi smo bili preskromni. Slovenska vrsta je imela res pametna gibanja treh napadalnih igralcev, tako da bomo bomo morali to analizirati za prihodnje tekme. Je pa Slovenija danes povsem zasluženo zmagala," je slovensko rpedstavo hvalil selektor Škotske Sebastien Pocognoli.

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Razlagalnik

UEFA Liga narodov je mednarodno nogometno tekmovanje, ki ga je leta 2018 ustanovila Evropska nogometna zveza (UEFA) za evropske reprezentance. Njen glavni namen je nadomestiti večino prijateljskih tekem z bolj tekmovalnimi obračuni, saj reprezentance igrajo proti nasprotnikom podobne kakovosti. Tekmovanje je razdeljeno v različne lige (A, B, C in D), ekipe pa se na podlagi rezultatov lahko uvrščajo v višjo ligo ali izpadajo v nižjo, kar prinaša dodatno dinamiko in možnost za kvalifikacijo na velika tekmovanja, kot sta evropsko prvenstvo ali svetovno prvenstvo.

Boštjan Cesar je eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev vseh časov in dolgoletni kapetan slovenske nogometne reprezentance. Kot osrednji branilec je svojo bogato kariero gradil v številnih močnih evropskih ligah, med drugim v francoskem Marseillu, angleškem West Bromwich Albionu in predvsem v italijanskem Chievu, kjer je pustil globok pečat. Za slovensko reprezentanco je zbral rekordno število nastopov, bil pa je tudi ključni član ekipe, ki se je leta 2010 uvrstila na svetovno prvenstvo v Južni Afriki, kjer se je izkazal s svojo nepopustljivostjo in vodstvenimi sposobnostmi.

Izraz 'Otočani' se v športnem in geografskem kontekstu pogosto uporablja za poimenovanje reprezentanc z Britanskega otočja, kamor spadajo Škotska, Anglija, Wales in Severna Irska. Ker te države geografsko ležijo na otoku Velika Britanija in sosednjih otokih, je ta naziv postal ustaljen sinonim v slovenskem športnem novinarstvu. Uporaba tega izraza poudarja specifičen slog nogometa, ki je tradicionalno povezan s temi državami, za katerega so značilni visoka intenzivnost, fizična moč in nepopustljivost v dvobojih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI15

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glavni baja 3
07. 10. 2026 09.58
ćestitam slovenci za vćerajšnjo zmago v gosteh na škotskem
Odgovori
0 0
borjac
07. 10. 2026 09.46
Prvi polčas nismo zadeli iz dveh očitnih šans , Škoti pa so zadeli iz ene pol šanse , takrat nisem verjel v zmago , drugi polčas pa so naši strelci naštelali merilne naprave in smo povozili Škote ZMAGA , ČETITKE ZA ZMAGO NAD ŠKOTI !!!!
Odgovori
+2
2 0
losser
07. 10. 2026 09.40
Sportklub hrvaška nam kaže posnetke tekme, kam smo mi zabluzili ?
Odgovori
-1
1 2
bobiv
07. 10. 2026 09.37
Čestitam, nisem verjel v Cesarja, pa me je prijetno presenetil, pravzaprav igralci!
Odgovori
+5
5 0
altF4
07. 10. 2026 09.31
Tole včeraj pa je bilo zelo pozitivno. Keep it up!
Odgovori
+4
4 0
hideonbush
07. 10. 2026 09.29
Bravo! Brez Smeškona je ekipa boljša!
Odgovori
+2
2 0
Castrum
07. 10. 2026 09.27
Priznam da me je Cesar pozitivnon presenetil. Mala sprememba v siatemu, pet igralcev v v vezni liniji, velika sprememba v igri. Bistveno bolj ofenzivno. Pohvalno. Bravo.
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+6
6 0
Luigi Taveri II.
07. 10. 2026 09.25
Ko sem že ravno tu...če sem jih nazadnje proti Škotom kritiziral, jih moram zdaj pohvaliti. Vseeno se mi zdi, da so Škoti dobili napačen vtis iz Ljubljane pa da so se morali tokrat le pojaviti za 3 točke
Odgovori
+7
7 0
mentos12
07. 10. 2026 09.23
Dobra tekma in zaslužena zmaga.Z malo več sreče in zbranosti,bi lahko dal še gol ali dva več.Všeč so mi hitri proti napadi naših po bokih in podaje v globino v kazenski prostor.S tem morajo naši nadaljevati,ker vidimo da prinaša dobro igro in rezultat. Obeti so dobri zaenkrat,samo nadaljevati je potrebno v tem ritmu in še kaj izboljšat,predvsem v obrambi.
Odgovori
+4
4 0
BBcc
07. 10. 2026 09.10
Cesar in ekipa.👍
Odgovori
+7
7 0
MiLjBo
07. 10. 2026 08.53
Odlično odigrana tekma, ki sodi na sam vrh skupine B! Očitno ta sistem deluje!
Odgovori
+14
14 0
Luigi Taveri II.
07. 10. 2026 08.50
Jaz se samo javljam na skromno prošnjo Barbata, da mu uresničim željo,da me bo lahko utišal...
Odgovori
+4
5 1
Veščec
07. 10. 2026 09.24
On,je vrjetno še v'deliriju'.Vsem bo zaprl'goflje',sej sam to zna.Nevem kdo je Sekulić.A ma kakšne veze s fuzbalam,pa to
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
07. 10. 2026 08.38
Igralci so bili res fokusirani to se je videlo. Pristop je bil pravi
Odgovori
+13
13 0
Observatore kita
07. 10. 2026 08.57
Koga a ponavadi pa igrajo za hec bluzator
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-8
0 8
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