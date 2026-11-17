Slovenci so skupinski del lige narodov sklenili na najboljši možen način. Na gostovanju v Severni Makedoniji so slavili s 3:0, dvakrat je v polno meril Danijel Šturm , en zadetek pa je dodal David Zec . Z zmago so si zagotovili drugo mesto v skupini B1, s tem pa tudi dodatne kvalifikacije za napredovanje v ligo A, ki bodo na sporedu konec marca prihodnje leto.

"Odigrali smo moško tekmo. Vedeli smo, da ne bo lahko in da bomo na trenutke tudi trpeli. Naredili pa smo nekaj velikega in sem zelo vesel, da so igralci odigrali na zelo visoki ravni ter premagali Severno Makedonijo," je po tekmi dejal selektor Boštjan Cesar.

Ta je ob rezultatu izpostavil tudi napredek v igri in dejstvo, da reprezentanca vse bolj udejanja zamisli strokovnega vodstva. "Veseli me, da ekipa sledi principom, ki jih zagovarjamo od začetka, in da smo dobili kar nekaj novih igralcev. Ti morajo uživati, si želeti igrati za reprezentanco in to je največja zmaga," je poudaril.

Cesar kljub prepričljivi zmagi ne skriva, da so pred Slovenijo še veliki izzivi. "Rezultat je super, gledamo pa naprej. Imamo še nekaj prostora za napredek. Vse skupaj je pozitivno in se veselim novega cikla," je sklenil selektor.