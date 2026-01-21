Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Cesar ponosen, a zavedajoč se pomena nove funkcije

Brdo pri Kranju, 21. 01. 2026 11.00 pred eno minuto 3 min branja 10

Avtor:
Anže Mlakar J.L.
Novinarska konferenca slovenske nogometne reprezentance

Potem ko je v torek popoldne postalo jasno, da bo slovensko nogometno reprezentanco v prihodnje vodil Boštjan Cesar, je 43-letni Ljubljančan na novinarski konferenci prvič kot selektor izbrane vrste spregovoril za javnost. "Zelo sem osredotočen na delo, selektorska funkcija je največja v slovenskem nogometu," je med drugim povedal mladi slovenski nogometni strokovnjak.

"Najprej bi se rad zahvalil Nogometni zvezi, izvršnemu odboru in seveda predsedniku Nogometne zveze za funkcijo, ki so mi jo dodelili. Rad bi se zahvalil Matjažu Keku in njegovemu vodstvu za delo, ki so ga opravljali. Zelo sem ponosen, da sem bil del ekipe, ki je v letu 2024 v Nemčiji naredila največji uspeh v slovenskem nogometu," je uvodoma povedal Boštjan Cesar, rekorder po številu nastopov za slovensko izbrano vrsto (102).

V reprezentančnem dresu je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu leta 2010, ko je bil del generacije, ki je Slovenijo drugič v zgodovini popeljala na največji oder. Po koncu igralske poti je stopil v trenerski svet, vodil reprezentanco do 19 let, januarja 2022 pa se je pridružil strokovnemu štabu članske reprezentance kot prvi pomočnik nekdanjega selektorja Keka. Ob njegovi odsotnosti je vodil tekme reprezentance. "Pred vami stojim s ponosom, ampak vem tudi, kakšna funkcija mi je bila dodeljena. Zelo sem osredotočen na delo, selektorska funkcija je največja v slovenskem nogometu," je nadaljeval Cesar.

"V naslednjih dneh, tednih, mesecih in tekmah bo največ pozornosti na tem, da dobimo energijo, se povežemo in da bodo igralci na reprezentančni zbor prišli s ponosom in željo. Želim, da bo energija pozitivna na reprezentančnih zborih in tekmah, tudi z vami (novinarji, op. a.) in navijači, zaradi katerih igramo in s katerimi smo se veselili v preteklosti in upam, da se bomo tudi v prihodnosti," je še povedal novopečeni selektor.

Boštjan Cesar
Boštjan Cesar
FOTO: Luka Kotnik

Cesar je bil del reprezentančnega strokovnega štaba do sredine oktobra leta 2024, nato pa je na prvo in doslej edino pridobivanje samostojnih trenerskih izkušenj v članskem nogometu odmevno odšel v Maribor, kjer je naslednjih osem mesecev vodil prvo ekipo najtrofejnejšega slovenskega kluba. "Klic je prišel ob nepravem trenutku, odločiti sem se moral v enem dnevu, selektor in predsednik sta me podprla, in v nogometu se včasih odločiš dobro, včasih narobe. Zame je bila to, da sem postal prvi trener, stopnička višje," je na to temo povedal Cesar, svoje pa je dodal tudi predsednik zveze Radenko Mijatović: "Seveda nismo bili veseli, da je Boštjan odšel iz zbora reprezentance, ampak zanj je bilo to napredovanje. O tem smo se pogovorili, ampak glede na vse, kar je Boštjan dal za reprezentanco, moramo interes nogometa postaviti na prvo mesto."

Radenko Mijatović
Radenko Mijatović
FOTO: Luka Kotnik

Velik del slovenske nogometne javnosti skrbijo izkušnje novega selektorja. Za primerjavo, Kek je pred prvim ustoličenjem na selektorskem stolčku dvakrat z Mariborom postal slovenski prvak, enak dosežek pa je nekaj let kasneje z Domžalami ponovil Slaviša Stojanović. Državni prvak je pred vodenjem slovenske reprezentance postal tudi Branko Oblak, ki se je pod ta uspeh podpisal z Olimpijo. Kaj na to pravi Cesar? "Bil sem samostojen trener v Mariboru in pomočnik Keka. Bil sem vpet v vse stvari, tako na treningih kot tudi na tekmah. Slovensko reprezentanco sem samostojno vodil na petih tekmah, tako da bi lahko rekel, da imam kar nekaj izkušenj."

Novinarska konferenca slovenske nogometne reprezentance
Novinarska konferenca slovenske nogometne reprezentance
FOTO: Luka Kotnik

In kdaj bo Cesar kot selektor debitiral na slovenski klopi? Slovenska izbrana vrsta bo v naslednjih mesecih odigrala štiri pripravljalne tekme. Na potrditev prvega marčevskega nasprotnika pri Nogometni zvezi Slovenije še čakajo, na zadnji dan tretjega meseca pa se bodo slovenski nogometaši v Podgorici pomerili s Črno goro. V junijskem premoru, namenjenem reprezentančni akciji, bodo Slovenci gostovali v Varaždinu, kjer bo nasprotnik izbrana vrsta Hrvaške, drugi tekmec pa tudi v tem primeru še ni znan.

nogomet boštjan cesar slovenska nogometna reprezentanca novinarska konferenca

'Poraz v prvenstvu nas je podžgal, v Pragi bomo visoko motivirani'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
barjan?ek1
21. 01. 2026 12.00
Repki se res slabo piše. Prihaja črni scenarij
Odgovori
0 0
barjan?ek1
21. 01. 2026 11.57
Cesar stopaš v veliko prevelike čevlje. Razmisli ali si ne pribijaš zadnji žebelj v krsto v svoni karieri, ker po tej odisejadi ne boš več mogel voditi kotalkarsko društvo cicibanov iz Zg. kašlja. Žal
Odgovori
0 0
Definbahija
21. 01. 2026 11.53
To so ti balkanski posli. Izdaš reprezentanco pred pomembnimi kvalifikacijami. Greš trenirat klub katwrega bi mogu po defoltu sovražit. Vidiš da nimaš pojma in greš nazaj v reprezentanco trenirat ker si zaradi tvojega odhoda poskrbel da je prejšnji odšel. Bravo. To pa je načelnost
Odgovori
+2
2 0
Sir Oliver
21. 01. 2026 11.44
Pa dobr no, dajmo fantu priložnost. Bo v redu, verjamem.
Odgovori
-1
0 1
Ricola Swiss
21. 01. 2026 11.41
Kalvarija se bo nadaljevala.
Odgovori
+4
4 0
Tormentor
21. 01. 2026 11.38
Spet mutna posla. Kako je on kvalificiran za vodenje repke
Odgovori
+3
3 0
simc167
21. 01. 2026 11.22
Cesar, oprosti ampak nisi niti slučajno sposoben,da bi vodil repko. kje so kakšni tvoji rezultati kot trener? vsaka čast za tvojo igralsko kariero, ampak tukaj boš pogrnil na celi črti. žrtev bo pa repka. upam, da me demantiraš.
Odgovori
+6
6 0
Kriss-slo
21. 01. 2026 11.36
se enkrat za vse be..ce tukaj..trener prinese ekipi okoli 10 do 15%boljse igre..ali je trener cesar ali murihno je razlika v 15 % do max 20%...ae vedno so igralci kljucni..ce bodo prihajali izven forme,se pravi nesamozavestni potem nam tudi Murinho ne pomaga..ampak vi ki zoge od blizu videli niste ,mislite da igra trener..oz tko deluje
Odgovori
0 0
boslo
21. 01. 2026 11.38
Kriss, najboljše rezultate smo ijeli pod zlato generacijo. Takrat je večina igralcev sedela na klopi povprečnih klubov...
Odgovori
+1
1 0
boslo
21. 01. 2026 11.38
Brez minut, brez samozavesti, brez dobrih pogodb,....rezultati pa so bili.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Norveški as pričakuje deklico
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi prosijo za pomoč
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi prosijo za pomoč
Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem
Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
vizita
Portal
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Ta evropska podjetja bodo največ izgubila zaradi Trumpovih carin
Ta evropska podjetja bodo največ izgubila zaradi Trumpovih carin
moskisvet
Portal
V morju sta se predala strasti
NASA pred velikim izzivom: na Luni želi zgraditi to
NASA pred velikim izzivom: na Luni želi zgraditi to
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469