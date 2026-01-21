Cesar ponosen, a zavedajoč se pomena nove funkcije

"Najprej bi se rad zahvalil Nogometni zvezi, izvršnemu odboru in seveda predsedniku Nogometne zveze za funkcijo, ki so mi jo dodelili. Rad bi se zahvalil Matjažu Keku in njegovemu vodstvu za delo, ki so ga opravljali. Zelo sem ponosen, da sem bil del ekipe, ki je v letu 2024 v Nemčiji naredila največji uspeh v slovenskem nogometu," je uvodoma povedal Boštjan Cesar, rekorder po številu nastopov za slovensko izbrano vrsto (102).

V reprezentančnem dresu je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu leta 2010, ko je bil del generacije, ki je Slovenijo drugič v zgodovini popeljala na največji oder. Po koncu igralske poti je stopil v trenerski svet, vodil reprezentanco do 19 let, januarja 2022 pa se je pridružil strokovnemu štabu članske reprezentance kot prvi pomočnik nekdanjega selektorja Keka. Ob njegovi odsotnosti je vodil tekme reprezentance. "Pred vami stojim s ponosom, ampak vem tudi, kakšna funkcija mi je bila dodeljena. Zelo sem osredotočen na delo, selektorska funkcija je največja v slovenskem nogometu," je nadaljeval Cesar. "V naslednjih dneh, tednih, mesecih in tekmah bo največ pozornosti na tem, da dobimo energijo, se povežemo in da bodo igralci na reprezentančni zbor prišli s ponosom in željo. Želim, da bo energija pozitivna na reprezentančnih zborih in tekmah, tudi z vami (novinarji, op. a.) in navijači, zaradi katerih igramo in s katerimi smo se veselili v preteklosti in upam, da se bomo tudi v prihodnosti," je še povedal novopečeni selektor.

Boštjan Cesar FOTO: Luka Kotnik

Cesar je bil del reprezentančnega strokovnega štaba do sredine oktobra leta 2024, nato pa je na prvo in doslej edino pridobivanje samostojnih trenerskih izkušenj v članskem nogometu odmevno odšel v Maribor, kjer je naslednjih osem mesecev vodil prvo ekipo najtrofejnejšega slovenskega kluba. "Klic je prišel ob nepravem trenutku, odločiti sem se moral v enem dnevu, selektor in predsednik sta me podprla, in v nogometu se včasih odločiš dobro, včasih narobe. Zame je bila to, da sem postal prvi trener, stopnička višje," je na to temo povedal Cesar, svoje pa je dodal tudi predsednik zveze Radenko Mijatović: "Seveda nismo bili veseli, da je Boštjan odšel iz zbora reprezentance, ampak zanj je bilo to napredovanje. O tem smo se pogovorili, ampak glede na vse, kar je Boštjan dal za reprezentanco, moramo interes nogometa postaviti na prvo mesto."

Radenko Mijatović FOTO: Luka Kotnik

Velik del slovenske nogometne javnosti skrbijo izkušnje novega selektorja. Za primerjavo, Kek je pred prvim ustoličenjem na selektorskem stolčku dvakrat z Mariborom postal slovenski prvak, enak dosežek pa je nekaj let kasneje z Domžalami ponovil Slaviša Stojanović. Državni prvak je pred vodenjem slovenske reprezentance postal tudi Branko Oblak, ki se je pod ta uspeh podpisal z Olimpijo. Kaj na to pravi Cesar? "Bil sem samostojen trener v Mariboru in pomočnik Keka. Bil sem vpet v vse stvari, tako na treningih kot tudi na tekmah. Slovensko reprezentanco sem samostojno vodil na petih tekmah, tako da bi lahko rekel, da imam kar nekaj izkušenj."

Novinarska konferenca slovenske nogometne reprezentance FOTO: Luka Kotnik