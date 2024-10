Cesar (p)o remiju v Fazaneriji: Ponosen sem na fante, kako so igrali

" Morali bi več igrati v medprostorih. Jojo se je spuščal nizko, nismo bili dovolj nevarni za gol. Ob tem smo premalo iskali globino, v drugem pa smo to počeli neprimerno boljše. Med polčasom sem bil miren, saj sem vedel, da si bomo v nadaljevanju tekme ustvarjali priložnosti. In smo si jih. Nogometaši Mure so nekajkrat izbijali iz svojega kazenskega prostora. Izkoristili smo le eno priložnost, žal premalo, da bi znova tri točke prinesli v Maribor ," je v izjavi za mariborsko spletno stran še povedal 42-letni Ljubljančan.

Četrtič v letošnjem prvenstvu z igrišča s polovičnim izkupičkom, tokrat tudi z mešanimi občutki. Do izenačenja smo sicer prišli pozno, a povsem zasluženo. Pred tem pa ekipa v vijoličastem pobude ni uspela ustrezno nadgraditi. " Bili smo manj igrivi v prvem, a smo v drugem polčasu prevladovali na igrišču. Po prikazanem bi si zaslužili več. V tekmo smo šli premalo odločno, sicer smo narekovali tempo, vendar nismo bili dovolj konkretni. Ob tem smo dobili gol iz edine priložnosti. V drugem polčasu smo si nato priigrali več priložnosti in zasluženo odnesli točko, toda vendarle ostaja grenak priokus ," je po remiju v Murski Soboti izpostavil Boštjan Cesar , po drugi tekmi na mariborski klopi.

Za Mariborčane je sploh prvič zadel Benjamin Tetteh, na res izjemen način. Z naj potezo tekme je poskrbel za izenačenje in prvi nastop v vijoličastem potrdil tudi s prvim golom. "Lepo je, ko vrhunski igralec, kot je Tetteh, že na svoji prvi tekmi zabije takšen gol. Dobro dela na treningih, ima kakovost. Razumljivo ima še nekaj težav glede fizike, a se počasi vrača. Tudi zanj je pomembno spoznanje, da je zadel in pričakujem, da bo v prihodnje samo še napredoval. Ne smemo pozabiti, da je Benjamin imel kar nekaj težav s poškodbo. Zdaj že določeno obdobje trenira s polno obremenitvijo, njegova pripravljenost se izboljšuje in postopoma ga bomo uvajali ter mu namenjali večjo minutažo."

Vijoličaste v naslednje m krogu čaka obračun z vročimi Radomljani. Slednji so postavili klubski rekord, saj so slavili na zadnjih štirih obračunih. "Veliko pomeni odziv po zaostanku v Fazaneriji, saj smo bili ves drugi polčas na njihovi polovici igrišča. In potrditev spoznanja, da menjave prihajajo v igro ter delajo razliko. Imamo širok kader, ponosen sem na fante, kako so igrali. Ostaja pa grenak priokus, da nismo prej zadeli, saj sem bil prepričan, da bi potem, če bi imeli na voljo več časa, zadeli še drugič."