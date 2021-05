Cesar predstavil svoj prvi seznam

Slovenska reprezentanca do 18 let bo v začetku junija v Svetem Martinu na Muri odigrala prijateljski tekmi z reprezentancama Savdske Arabije in Hrvaške. Novi selektor Boštjan Cesar je v ta namen predstavil svoj prvi seznam vpoklicanih reprezentantov. Igralci prihajajo iz dvanajstih različnih klubov, največ iz Domžal. Med reprezentanti so tudi štirje nogometaši, ki se dokazujejo pri tujih klubih, in sicer Domen Zajšek (Roma), Enej Marsetić (Parma), Žan Jevšenak (Benfica) in Matjaž Samo (SPAL).

Prijateljska tekma med Slovenijo in Savdsko Arabijo bo 5. junija ob 18.00, obračun s Hrvaško pa tri dni kasneje ob 15.30. "To bo neke vrste uvod v novo obdobje, tako za fante kot zame. Pomembno je, da se čim bolje spoznamo in vidimo, kako zadeve stojijo. Fantje že dolgo časa niso imeli pravih reprezentančnih tekem zaradi epidemioloških razlogov, tako da bosta obračuna s Savdsko Arabijo in Hrvaško zelo koristna. Čaka nas nekaj kvalitetnih treningov, kjer bomo skušali oblikovati temelje za prihajajoče izzive in oktobrske kvalifikacije," je ob predstavitvi seznama za uradno spletno stran NZS dejal dolgoletni kapetan slovenske reprezentance in aktualni mladinski selektor Boštjan Cesar. Seznam vabljenih igralcev:

Domen Zajšek (Roma / ITA), Lan Erjavec (Mura), Tio Cipot (Mura), Nejc Dermastija (Ilirija), Srđan Kuzmić (Ilirija), Alen Čaušević (Ilirija), Tom Kljun (Celje), Nejc Klašnja (Domžale), Mark Strajnar (Domžale), Žiga Žiberna (Domžale), Nick Perc (Domžale), Gašper Černe (Domžale), Samo Pridigar (Maribor), Angelo Timotej Rec (Maribor), Gal Gorenak (Maribor), Anže Kolar (Radomlje), Nejc Skok Jekovec (Triglav), Enej Marsetič (Parma / ITA), Žan Jevšenak (Benfica / POR), Matjaž Samo (SPAL / ITA), Marcel Ratnik (Olimpija), Nemanja Gavrić (Olimpija), Žan Baskera (Olimpija)