Cesar pričakuje odločno Hrvaško, a poudarja: Ne bojim se nikogar

Boštjan Cesar pred tekmo s Ciprom FOTO: Luka Kotnik

Slovenija bo zadnji tekmec Hrvatov pred njihovim nastopom na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, zato je pričakovati, da bodo pred polnimi tribunami v Varaždinu domačini izjemno motivirani. "Zato moramo biti še bolj agresivni in zbrani v vseh fazah igre," je opozoril Boštjan Cesar pred treningom. Kot je ocenil, ne bo razloga za pomanjkanje motivacije v slovenski izbrani vrsti. "Ponavadi smo v naših vrstah še bolj motivirani proti boljšim tekmecem," je dejal in ocenil, da gre tudi za dober test igralcev pred jesenskimi tekmami v ligi narodov. Podobno meni tudi kapetan slovenske reprezentance Jaka Bijol. "Ni vprašanja o motivaciji na tekmi s Hrvaško. Vsi imamo znance v njihovi reprezentanci, prijatelje, tako da bo še več razlogov, da pokažemo, kaj zmoremo," je dejal pred dvobojem, ki je na sporedu ob 20.45.

Bijol je dodal, da si Slovenija želi zaključiti to reprezentančno sezono na pozitivni noti. "Po tekmi s Ciprom je bilo nekaj razočaranja, saj nismo izkoristili vseh priložnosti, ki smo jih ustvarili. Ampak gledano širše je veliko razlogov za optimizem glede naše igre." Tudi Cesar vidi veliko dobrega v predstavi proti Cipru ter napredku v igri, odkar je spomladi prevzel vodenje reprezentance. "Na tej tekmi smo prišli 37-krat v tekmečev kazenski prostor. Mislim, da Slovenija ni prišla tolikokrat v kazenski prostor v zadnjih dveh letih. Imeli smo veliko priložnosti ... a treba je živeti za gol, moramo večkrat tudi zadeti."