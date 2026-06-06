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Nogomet

Cesar pričakuje odločno Hrvaško, a poudarja: Ne bojim se nikogar

Brdo pri Kranju, 06. 06. 2026 13.27 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M STA
Slovenija - Ciper

Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar z ekipo pili še zadnje podrobnosti pred pripravljalno tekmo s Hrvaško v Varaždinu v nedeljo. Kot je dejal na današnji novinarski konferenci na Brdu pri Kranju, pričakuje odločno igro Hrvaške, a ne dvomi v motiviranost svojih varovancev.

Boštjan Cesar pred tekmo s Ciprom
Boštjan Cesar pred tekmo s Ciprom
FOTO: Luka Kotnik

Slovenija bo zadnji tekmec Hrvatov pred njihovim nastopom na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, zato je pričakovati, da bodo pred polnimi tribunami v Varaždinu domačini izjemno motivirani. "Zato moramo biti še bolj agresivni in zbrani v vseh fazah igre," je opozoril Boštjan Cesar pred treningom. Kot je ocenil, ne bo razloga za pomanjkanje motivacije v slovenski izbrani vrsti. "Ponavadi smo v naših vrstah še bolj motivirani proti boljšim tekmecem," je dejal in ocenil, da gre tudi za dober test igralcev pred jesenskimi tekmami v ligi narodov.

Podobno meni tudi kapetan slovenske reprezentance Jaka Bijol. "Ni vprašanja o motivaciji na tekmi s Hrvaško. Vsi imamo znance v njihovi reprezentanci, prijatelje, tako da bo še več razlogov, da pokažemo, kaj zmoremo," je dejal pred dvobojem, ki je na sporedu ob 20.45.

Bijol je dodal, da si Slovenija želi zaključiti to reprezentančno sezono na pozitivni noti. "Po tekmi s Ciprom je bilo nekaj razočaranja, saj nismo izkoristili vseh priložnosti, ki smo jih ustvarili. Ampak gledano širše je veliko razlogov za optimizem glede naše igre."

Tudi Cesar vidi veliko dobrega v predstavi proti Cipru ter napredku v igri, odkar je spomladi prevzel vodenje reprezentance. "Na tej tekmi smo prišli 37-krat v tekmečev kazenski prostor. Mislim, da Slovenija ni prišla tolikokrat v kazenski prostor v zadnjih dveh letih. Imeli smo veliko priložnosti ... a treba je živeti za gol, moramo večkrat tudi zadeti."

Selektor je ob tem potrdil, da so vsi njegovi igralci zdravi. Ni se pa želel spuščati v taktični pristop, ki ga bo ubral proti Hrvaški. Slovenija in Hrvaška sta se doslej pomerili na 12 uradnih tekmah, pri čemer je Slovenija v precejšnjem rezultatskem zaostanku. Zabeležila je zgolj eno zmago, ob štirih remijih in sedmih porazih.

Da bo na drugi strani v nedeljo ena najboljših reprezentanc na svetu, je opozoril tudi Cesar. Ob tem ga sicer ne preseneča, da stavnice pred mundialom Hrvaško postavljajo šele okoli 20. mesta. "Morda nimajo enake širine kot ekipe s samega svetovnega vrha, ampak če pridejo iz skupine, so venomer nevarni, kar so pokazali tudi na zadnjih dveh prvenstvih in podobno bo tudi tokrat."

slovenija reprezentanca jaka bijol boštjan cesar ciper hrvaška

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KOMENTARJI2

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dule100
06. 06. 2026 14.28
Cesar je že bivši!😂
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0 0
osiveli_ritmični_gimnastik
06. 06. 2026 14.11
upam da po novem porazu proto hrvaškim odstopi on in Mijatović
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0 0
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