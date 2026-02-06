Cesar razkril nov strokovni štab slovenske nogometne reprezentance

Bojan Jokić je s 100 nastopi drugi na večni reprezentančni lestvici za Boštjanom Cesarjem, v preteklosti pa je bil član Triglava, Gorice, Sochauxa, Chieva, Villarreala, Nottingham Foresta in Ufe.
Aleksandar Radosavljević, nekdanji član Triglava, Celja, Šinika, Mure, Tomska, Larisse, Den Haaga, Venla in Olimpije, je za izbrano vrsto odigral 40 srečanj. Milivoje Novaković, ki je najgloblji pečat pustil pri nemškem Kölnu, v članski karieri pa je med drugim igral še za Lask, Litex, Omiyo, Shimizu, Nagoyo in Maribor, je z 32 zadetki na 80 reprezentančnih tekmah drugi najboljši strelec Slovenije.
Novi selektor je z Jokićem in Radosavljevićem, ki je bil v preteklosti že selektor kadetske reprezentance Slovenije, vodil pa je tudi člansko ekipo Kopra, sodeloval že v času, ko je sedel na klopi Maribora.
Borut Mavrič bo tudi v prihodnje skrbel za delo z vratarji, delo kondicijskega trenerja pa je Cesar zaupal Srđanu Prodanoviću, ki je s Cesarjem sodeloval že v štajerski prestolnici, v preteklosti pa je skrbel tudi za pripravljenost nogometašev Zavrča in Celja, deloval pa je še na Slovaškem ter v Avstriji in Bolgariji. Naloge analitika bo opravljal Tadej Pirtovšek. Nekdanji nogometaš je to delo opravljal že v članski ekipi 16-kratnih slovenskih prvakov.
Cesar bo reprezentanco Slovenije prvič vodil 28. marca, ko se bodo Slovenci pomerili z vzhodnimi sosedi Madžari.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.