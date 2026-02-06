Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Cesar razkril nov strokovni štab slovenske nogometne reprezentance

Ljubljana, 06. 02. 2026 19.54 pred 23 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
FOTOGALERIJA: Boštjan Cesar v studiu Lige prvakov

Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je obelodanil sodelavce v strokovnem štabu. Najožji sodelavci bodo nekdanji reprezentanti Bojan Jokić, Aleksandar Radosavljević in Milivoje Novaković, ki je bil že doslej del trenerske reprezentančne zasedbe, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.

Novinarska konferenca slovenske nogometne reprezentance
Novinarska konferenca slovenske nogometne reprezentance
FOTO: Luka Kotnik

Bojan Jokić je s 100 nastopi drugi na večni reprezentančni lestvici za Boštjanom Cesarjem, v preteklosti pa je bil član Triglava, Gorice, Sochauxa, Chieva, Villarreala, Nottingham Foresta in Ufe.

Aleksandar Radosavljević, nekdanji član Triglava, Celja, Šinika, Mure, Tomska, Larisse, Den Haaga, Venla in Olimpije, je za izbrano vrsto odigral 40 srečanj. Milivoje Novaković, ki je najgloblji pečat pustil pri nemškem Kölnu, v članski karieri pa je med drugim igral še za Lask, Litex, Omiyo, Shimizu, Nagoyo in Maribor, je z 32 zadetki na 80 reprezentančnih tekmah drugi najboljši strelec Slovenije.

Boštjan Cesar, Bojan Jokić in Mile Ačimović
Boštjan Cesar, Bojan Jokić in Mile Ačimović
FOTO: Damjan Žibert

Novi selektor je z Jokićem in Radosavljevićem, ki je bil v preteklosti že selektor kadetske reprezentance Slovenije, vodil pa je tudi člansko ekipo Kopra, sodeloval že v času, ko je sedel na klopi Maribora.

Borut Mavrič bo tudi v prihodnje skrbel za delo z vratarji, delo kondicijskega trenerja pa je Cesar zaupal Srđanu Prodanoviću, ki je s Cesarjem sodeloval že v štajerski prestolnici, v preteklosti pa je skrbel tudi za pripravljenost nogometašev Zavrča in Celja, deloval pa je še na Slovaškem ter v Avstriji in Bolgariji. Naloge analitika bo opravljal Tadej Pirtovšek. Nekdanji nogometaš je to delo opravljal že v članski ekipi 16-kratnih slovenskih prvakov.

Pomočnik selektorja Milivoje Novaković
Pomočnik selektorja Milivoje Novaković
FOTO: Luka Kotnik

Cesar bo reprezentanco Slovenije prvič vodil 28. marca, ko se bodo Slovenci pomerili z vzhodnimi sosedi Madžari.

boštjan cesar strokovni štab bojan jokić aleksandar radosavljević milivoje novaković reprezentanca

V takšnih terminih je navijače nemogoče privabiti

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tami69
06. 02. 2026 20.12
v glavnem,da ste si razdelili funkcije..
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
vizita
Portal
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
cekin
Portal
Plačilo z gotovino bolj boli
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
moskisvet
Portal
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
okusno
Portal
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527