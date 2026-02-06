Cesar razkril nov strokovni štab slovenske nogometne reprezentance

Bojan Jokić je s 100 nastopi drugi na večni reprezentančni lestvici za Boštjanom Cesarjem, v preteklosti pa je bil član Triglava, Gorice, Sochauxa, Chieva, Villarreala, Nottingham Foresta in Ufe.

Aleksandar Radosavljević, nekdanji član Triglava, Celja, Šinika, Mure, Tomska, Larisse, Den Haaga, Venla in Olimpije, je za izbrano vrsto odigral 40 srečanj. Milivoje Novaković, ki je najgloblji pečat pustil pri nemškem Kölnu, v članski karieri pa je med drugim igral še za Lask, Litex, Omiyo, Shimizu, Nagoyo in Maribor, je z 32 zadetki na 80 reprezentančnih tekmah drugi najboljši strelec Slovenije.