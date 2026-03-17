Cesar razkril prvi seznam: Z Urbančičem, a brez Zajca

"Na spisku ni poškodovanega Jana Oblaka, sem pa bil z njim in je izrazil željo, da bi prišel na zbor in da bi bil nekaj dni z nami. S selektorjem do 21 let sva se dogovorila, da bo Srđan Kuzmić ostal v mladi ekipi, čeprav bi bil v nasprotnem primeru v članski," je na novinarski konferenci pojasnil Boštjan Cesar in se dotaknil tudi odsotnosti sicer pričakovanega Mihe Zajca, ki dobro igra v zagrebškem Dinamu.

Jošt Urbančič je na reprezentančnem seznamu. FOTO: Damjan Žibert

"Z Miho Zajcem sva bila na sestanku, a se je odločil, da ne bo več del izbrane vrste. Tu je zame zadeva končana," je povedal Cesar, ki je vabilo poslal tudi novincu Olimpije, bočnemu branilcu Joštu Urbančiču, in Tjašu Begiću iz Sampdorie.

"Pred nami sta dve prijateljski tekmi. V zadnjih tednih smo s sodelavci pogledali veliko tekem, tako v živo kot po televiziji, veliko analizirali, tako tekmece kot naše igralce. Osredotočenost je bila tudi na pogovorih z igralci, ker v zadnjem času miselnost ni bila na pravi ravni tudi zaradi odnosa. Seznam ni narejen le za ta zbor, ampak tudi širše, saj nas tudi junija čakata še dve prijateljski tekmi. Igralci so zbrani po kakovosti v danem trenutku, po odnosu in da se igra s ponosom za Slovenijo," je spisek še pojasnil Cesar.

Boštjan Cesar FOTO: Damjan Žibert

Slovenci se bodo z Madžarsko merili 28. marca ob 18.00 v Budimpešti. Ekipi se nista srečali že vse od leta 2008, ko so Slovenci prijateljsko tekmo dobili z 1:0, pred pa še dve s po 2:1 in eno z 1:0. Po obračunu z Madžari jih tri dni pozneje ob 18.00 v Podgorici čaka še tekma s Črno goro. S slednjo se je Slovenija nazadnje merila novembra 2002, ko je dobila prijateljski obračun z 1:0, leta 2018 je slavila z 2:0, leta 2007 pa sta ekipi igrali 1:1.