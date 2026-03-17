Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Cesar razkril prvi seznam: Z Urbančičem, a brez Zajca

Ljubljana, 17. 03. 2026 11.00 pred 42 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.J. STA
FOTOGALERIJA: Boštjan Cesar v studiu Lige prvakov

Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na novinarski konferenci v Nacionalnem nogometnem centru Brdo predstavil seznam vpoklicanih igralcev za marčevski prijateljski tekmi. Slovenija se bo 28. marca ob 18.00 v Budimpešti pomerila z Madžarsko, tri dni kasneje pa jo ob 18.00 čaka še dvoboj s Črno goro v Podgorici. Cesar je na seznam uvrstil tudi nekaj sprememb. Eno je zahtevala tudi poškodba prvega vratarja Jana Oblaka, ki bo izpustil ta obračuna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Na spisku ni poškodovanega Jana Oblaka, sem pa bil z njim in je izrazil željo, da bi prišel na zbor in da bi bil nekaj dni z nami. S selektorjem do 21 let sva se dogovorila, da bo Srđan Kuzmić ostal v mladi ekipi, čeprav bi bil v nasprotnem primeru v članski," je na novinarski konferenci pojasnil Boštjan Cesar in se dotaknil tudi odsotnosti sicer pričakovanega Mihe Zajca, ki dobro igra v zagrebškem Dinamu.

Jošt Urbančič je na reprezentančnem seznamu.
FOTO: Damjan Žibert

"Z Miho Zajcem sva bila na sestanku, a se je odločil, da ne bo več del izbrane vrste. Tu je zame zadeva končana," je povedal Cesar, ki je vabilo poslal tudi novincu Olimpije, bočnemu branilcu Joštu Urbančiču, in Tjašu Begiću iz Sampdorie.

"Pred nami sta dve prijateljski tekmi. V zadnjih tednih smo s sodelavci pogledali veliko tekem, tako v živo kot po televiziji, veliko analizirali, tako tekmece kot naše igralce. Osredotočenost je bila tudi na pogovorih z igralci, ker v zadnjem času miselnost ni bila na pravi ravni tudi zaradi odnosa. Seznam ni narejen le za ta zbor, ampak tudi širše, saj nas tudi junija čakata še dve prijateljski tekmi. Igralci so zbrani po kakovosti v danem trenutku, po odnosu in da se igra s ponosom za Slovenijo," je spisek še pojasnil Cesar.

Boštjan Cesar
FOTO: Damjan Žibert

Slovenci se bodo z Madžarsko merili 28. marca ob 18.00 v Budimpešti. Ekipi se nista srečali že vse od leta 2008, ko so Slovenci prijateljsko tekmo dobili z 1:0, pred pa še dve s po 2:1 in eno z 1:0. Po obračunu z Madžari jih tri dni pozneje ob 18.00 v Podgorici čaka še tekma s Črno goro. S slednjo se je Slovenija nazadnje merila novembra 2002, ko je dobila prijateljski obračun z 1:0, leta 2018 je slavila z 2:0, leta 2007 pa sta ekipi igrali 1:1.

Madžarska je sicer 41. na svetovni lestvici, Slovenija 57., Črna gora pa 82. "Želim si, da se dobro pripravimo na ti dve tekmi, da naredimo točno določene stvari glede naše igre, da smo od prve minute osredotočeni, da delamo dogovorjene stvari in da smo odgovorni," je še dejal Cesar in potrdil, da bo v Oblakovi odsotnosti še naprej Jaka Bijol.

nogomet slovenija cesar

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
17. 03. 2026 11.34
Zajc je navaden izdajalec.
Odgovori
+0
1 1
FlatyEric
17. 03. 2026 11.45
Zajec je pač zajec.
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573