Cesar: S selektorjem sem imel korekten odnos, upam, da bo tako tudi ostalo

Zanima ga sedanjost in prihodnost, s preteklostjo se ne želi več ukvarjati. Še posebej ne s tisto svežo, povezano z njegovim, za nekatere, predvsem selektorja Matjaža Keka, netaktnim slovesom od reprezentance. Vnovič je poudaril, da je bil on prvi, kateremu je sporočil svojo odločitev in da je to storil pravočasno.