Cesar s svojimi varovanci uspešen tudi na drugi tekmi

Igralci prihajajo iz dvanajstih različnih klubov, največ iz Domžal. Med reprezentanti so štirje nogometaši, ki se dokazujejo pri tujih klubih, in sicer Domen Zajšek (Roma), Enej Marsetić (Parma), Žan Jevšenak (Benfica) in Matjaž Samo (SPAL).

Znova se je med strelce vpisal kapetan Marcel Ratnik, ki je zadetek prispeval že ob zmagi nad Savdsko Arabijo. Varovanci selektorja Boštjana Cesarja so v nadaljevanju dvoboja ohranili minimalno prednost in turnir v termalnem središču ob slovensko-hrvaško meji zaključili z najboljšim povprečjem osvojenih točk. Na turnirju v Svetem Martinu na Muri so sodelovale reprezentance Slovenije, Hrvaške, Savdske Arabije ter Bosne in Hercegovine. Takšen je bil, glede na povprečje osvojenih točk, tudi končni razpored turnirja.

Turnir je sicer služil kot priprava na jesenski pričetek kvalifikacij za mladinsko evropsko prvenstvo. Mladi Slovenci se bodo merili z Italijo, Islandijo in Litvo.

Izid, prijateljska tekma:

Hrvaška U18 - Slovenija U18 0:1 (0:1)

Ratnik 19.